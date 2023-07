Football : approché par les représentants du joueur de Bordeaux Logan Delaurier-Chaubet, Rodez a tenté d'obtenir son prêt

Une piste qui fait forcément parler, au regard des récents événements entre les deux clubs...

Un Bordelais bientôt à Rodez ? Ce lundi matin, notre confrère de France Bleu Gironde, Clément Carpentier, annonçait sur son compte Twitter que le Raf avait entrepris des démarches pour se faire prêter Logan Delaurier-Chaubet, espoir de 21 ans du FCGB.

\u26bd\ufe0fDevinez quel club a fait une demande de prêt aux @girondins pour Logan Delaurier-Chaubet ? @OfficielRAF ! Ce n'est pas une blague et pourtant dans un premier temps, le club a bien cru à un canular\ud83d\ude02 #Bordeaux #Girondins #FCGB pic.twitter.com/K40pbgcun6 — Clement Carpentier (@clementcarpet) July 3, 2023

Le Raf a été contacté par les représentants du joueur

"Dans un premier temps, le club a bien cru à un canular", écrit-il, en faisant ici référence aux liens forcément distendus entre les deux formations depuis leur dernier match de Ligue 2 et l'agression d'un supporter envers Lucas Buadès. Pourtant, il est bon de rappeler que, comme nous vous le révélions vendredi dernier, Rodez et Bordeaux sont loin d'avoir coupé tout contact, le premier acceptant récemment la demande du second d'échanger d'adversaire pour le match amical du 22 juillet. Les Aveyronnais affronteront finalement Pau et les Girondins, Auxerre.

D'après nos informations, l'intérêt ruthénois pour Logan Delaurier-Chaubet est né d'une approche des représentants du joueur. Le milieu offensif fait partie d'une longue liste de joueurs sur les tablettes sang et or, parmi laquelle figure l'Angevin Waniss Taïbi, proche de s'engager en Aveyron.