Montrozier. Le beau concert de Résonance

Une salle comble est venue écouter ce concert tant attendu. Isabelle Bertoli, cheffe de cœur, mais aussi virtuose de la vocale, a empoté le public sur des chants Vangelis, nigérien, sur une berceuse cosaque, Lacrimosa de Mozart et bien d’autres. Résonance compte actuellement entre 35 et 40 choristes, répartis sur 4 pupitres : soprano, alto, ténor, basse et c’est Thierry C. qui accompagne souvent le chœur à la guitare. C’est en fin de concert que les enfants de Gages sont montés en silence sur scène pour interpréter "Vois sur ton chemin" du film les choristes. Une émotion a traversé la salle.

Vocal résonance reprendra ses répétitions dès septembre. Rendez-vous à la salle du Plateau, dite "des chasseurs" pour les répétitions tous les lundis de 17 heures à 19 heures.