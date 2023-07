Rallye du Rouergue : Eric Camilli et Benjamin Veillas remportent l'édition 2023 !

Deux ans après sa première victoire sur le championnat de France des rallyes, déjà sur le Rouergue, le Niçois de 35 ans et son copilote grassois de 40 ans ont assuré leur place de leader tout au long de la deuxième étape, samedi 8 juillet.

Une deuxième journée tout en contrôle pour un deuxième succès ! Vainqueur du rallye du Rouergue 2021 aux côtés de Christopher Guieu, Eric Camilli a remis ça samedi 8 juillet. Le pilote Niçois vient de s'adjuger l'édition 2023 du rallye aveyronnais avec son copilote Benjamin Veillas, 15''2 devant son poursuivant et coéquipier, le duo Léo Rossel-Guillaume Mercoiret.

Le tandem a viré en tête du classement général avant la dernière spéciale du vendredi, après l'abandon mécanique de Yoann Bonato, vainqueur en 2022. Déjà le matin, l'abandon sur sortie de route d'Hugo Margaillan, également grand favori de la course, avait rebattu les cartes du général.

A lire aussi : Rallye du Rouergue : Eric Camilli remporte la première étape, profitant d'une hécatombe

Lors de cette deuxième journée, rien n'était gagné pour Camilli, talonné par Roussel de seulement 3''7, puis 2''2. Mais fort de son expérience, le Niçois a creusé l'écart dans l'ES3 de Moyrazès et sa mythique épingle en prenant 9 secondes d'avance en plus sur son dauphin.

A lire aussi : Rallye du Rouergue : Camilli et Veillas l'emportent, la course est terminée, revivez-en les temps forts

Et même si Rossel et Mercoiret se sont imposés sur la dernière spéciale du jour (ES12 Rodez, 2,2 km), les 0''7 repris à Camilli et Veillas ne suffisait pour combler les 15''9 de retard qu'ils avaient.

"C'est vraiment cool. On est vraiment très satisfait d'avoir remporté ce rallye, on avait besoin cette année", soulignait Camilli à l'arrivée de l'ES12.

Le duo bozoulo-sébazacois de Jean-Michel Da Cunha et Bastien Dumas s'adjuge la quatrième place du rallye !