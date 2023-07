Laissac-Sévérac l'Église. Le Pub a rouvert !

C’est avec beaucoup de plaisir que les habitants de Laissac ont constaté la réouverture du café "Le Pub". En effet, la terrasse s’est colorée de stores rouges et les tables et les chaises alternent le blanc et le noir. L’ensemble, du plus bel effet, apporte une teinte de gaîté et de bonne humeur au cœur du village. Le nouveau gérant, Lilian Sannié et son équipe accueillent les clients tous les jours tôt le matin et tard le soir sauf le mercredi, jour de fermeture. Ils allient également une activité de restauration et proposent des pizzas, des burgers et un menu.