Nouveau sur le marché de Salles-Curan : une fileuse de verre présente ses créations

Mariette Gisclard est une nouvelle venue sur le marché des producteurs de pays, le mardi soir.

Elle tient son stand en face du magasin Spar et propose des joyaux de sa fabrication, constitués de perles de verre filé au chalumeau. Cette Albigeoise de 36 ans s’est installée à Ségur où elle a ouvert en 2022 "L’atelier de Marmotte", en souvenir du surnom qu’on lui donnait quand elle était petite.

Professeur de français-langues étrangères, Mariette a fait de ce métier de fileuse de verre son activité secondaire. Pour cela, elle est allée apprendre auprès d’un professionnel à Castelnaudary qui l’a acceptée comme stagiaire.

Pendant trois jours intensifs, elle a acquis les bases puis elle s’est lancée seule, en répétant maintes fois les gestes jusqu’à obtenir de beaux résultats. "Le secret de la réussite, dit-elle, c’est la pratique, beaucoup de pratique, de l’imagination et de l’envie". On ajoutera "et du talent aussi !" Car Mariette ne manque ni d’imagination ni de talent. Sur le marché, elle explique volontiers comment elle procède pour fondre le verre, y insérer des couleurs, lui donner diverses formes.

Colliers, bouches d'oreilles, bracelets...

Les objets terminés sont des perles de toutes tailles, montées en colliers, boucles d’oreilles, bracelets, ainsi que de petites figurines miniatures qu’elle aime créer pour des événements précis, Noël, naissance ou autre.

Et bien sûr chaque pièce est unique. Ses trésors sont à découvrir le mardi soir, jour de marché et le jour de foire du premier samedi du mois, ou sur son site latelierdemamotte@gmail.com ainsi qu’au salon "Passions et Talents" qui se tiendra les 12 et 13 août à la salle des fêtes de Salles-Curan.