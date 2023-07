Villecomtal. Adeline Gallet, couturière expérimentée, propose des services sur mesure

Depuis le 1er juin, Adeline Gallet est installée à Villecomtal. Elle est couturière et quelle couturière !

Native d’Amiens, elle a 26 ans et a vécu son enfance dans la famille d’accueil de Gisèle Hemery qu’elle est venue rejoindre à Villecomtal.

"D’Amiens nous avons déménagé en Dordogne. Pour moi, la couture a débuté auprès de ma grand-mère. J’avais 8/9 ans. En la regardant, j’ai adoré coudre. J’ai suivi le cursus professionnel, bac pro couture, bac que j’ai obtenu en 2015."

Grâce à ses compétences et amour de la couture, elle a été déclarée Meilleur ouvrier de France avec médaille d’argent. Ont suivi des stages en entreprises : tapisserie, retouche, création. À 18 ans 1/2, elle a travaillé en restauration mais les conditions de travail lui sont devenues insupportables. Elle a rejoint les tissus dans un magasin de vente où elle était aussi chargée de couture. Elle y est restée 2 ans 1/2 quand, au cours de vacances, elle est tombée amoureuse de Villecomtal. Elle est revenue en Dordogne (auto-entreprise) pendant un an puis stop, Villecomtal, auto-entreprise et un copain (chut !)… L’avenir est en totale ouverture. Professionnellement elle propose création ameublement, accessoires, habillement sur mesure, retouches.

Adeline garde une admiration pour sa famille d’accueil "qui fut une chance pour moi, à laquelle je dois tout et avec qui je suis heureuse de pouvoir conserver une relation particulièrement riche."

Contact : AD Création, 06 80 08 80 85 adcreationretouche@gmail.com