Moto : sur ses terres, Rémy Cougoule trace sa route sur le rallye routier du Dourdou

Le Villecomtalais Rémy Cougoule, actuel leader du classement espoir, est le grand favori de la catégorie sur ce rallye du Dourdou ce week-end.

Passionné de moto depuis son jeune âge, Rémy Cougoule est sur ses terres ce week-end à l’occasion du rallye routier de Villecomtal. Il a intégré le Moto club du village dès l’âge de 12 ou 13 ans comme bénévole. "J’ai fait des assistances pour des pilotes et dès que j’ai eu 18 ans et obtenu mon permis moto, fin 2012, je me suis lancé." Rémy Cougoule se mettait en selle l’année suivante."J’ai fait le rallye du Dourdou en 2013 et les années suivantes. C’est la seule course que j’ai disputée chaque année. Ce n’est qu’en 2021 que j’ai commencé à faire des saisons complètes", précise-t-il.

Dès 2022, les résultats ont commencé à tomber pour le pilote local de 29 ans. Il a terminé 10e du classement général au Dourdou, deux places de mieux que l’année précédente. "J’ai terminé la saison 2022 à la 12e place du général à la 4e de la catégorie R2, (une catégorie où l’on retrouve les cadors de la discipline comme le multiple champion de France, Bruno Schiltz) ainsi qu’à la 3e place du trophée espoir." Un trophée dont il occupe la première place provisoire après la première manche. Le pilote de Villecomtal, ouvrier logistique et maintenance dans le bâtiment dans la vie, occupe également la 3e place, ex æquo avec deux autres pilotes, de la catégorie R2.

"Conforter ma première place au trophée espoir"

Sur cette 19e édition du rallye routier du Dourdou, le Villecomtalais nourrit certaines ambitions. "L’an dernier sur une moto de série, (Une KTM 690 SMCR 2022) j’ai terminé 10e et cette année j’aimerais faire au moins aussi bien. Avec si possible un podium dans la catégorie et conforter ma première place au trophée espoir", projette Cougoule. Pour ce faire, le pilote du Vallon a amélioré sa monture grâce à des partenariats obtenus suite à la création, en 2021, d’une association : Rémy Cougoule Racing.

"J’ai décroché des partenariats avec une grande marque de freins ainsi qu’avec le leader de la suspension en France, entre autres. Ce qui m’a permis de bien améliorer la partie cycle." Mais il garde les pieds sur terre. "Je ne vais pas faire n’importe quoi et le forcing à tout prix car il faut être à l’arrivée et la saison est loin d’être finie. Il reste encore trois autres épreuves", souligne celui qui s’élance sur la première étape vendredi 14 juillet soir.

Une étape de nuit qui commence à 20 heures et qui se terminera tard dans la nuit. Et même tôt ce matin pour certains. Le lendemain, c’est à 9 heures que les premiers pilotes prendront le départ de la deuxième journée, pour une arrivée prévue dans l’après-midi.