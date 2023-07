Le Nayrac. Premier anniversaire pour le Café-Tabac de Marlène

Voilà un an, le Café-Tabac du village changeait de propriétaire. Pour fêter cet anniversaire, Marlène Mouly, installée en juillet 2022, avait convié ses clients, les élus, les voisins à prendre un verre dans son commerce. Des grignotages étaient aussi offerts et permettaient à chacun de passer un bon moment. Elle se dit "très heureuse d’être au Nayrac où elle a été bien accueillie avec sa famille. Elle a tout de suite apprécié le contact avec les clients, la vie du village…" Outre le bar, tabac, loto, de nombreux services sont proposés : Point relais colis, retrait d’argent, paiements de proximité (impôts, factures de cantine par exemple), gaz. Ce commerce situé au cœur du village est ouvert tous les jours de 7 h 30 à 13 h et de 16 h à 20 h et fermé le mercredi et dimanche après midi.