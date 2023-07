Saint-Amans-des-Cots. "L’Un Des Cie" a ouvert ses portes

Sous l’enseigne de "L’Un Des Cie" un nouveau snack s’est installé à côté de la librairie située au cœur du village.

Les richesses de sa restauration et leurs variétés en ont "décidé" ainsi : déclinaison de burger bœuf à la viande d’aubrac, burger poulet pané avec diverses sauces maison au choix, wrap’, salades composées, variétés de tapas, de paninis, desserts, boissons, etc. au rythme de "tout est bon, c’est fait maison".

Depuis le 17 juillet Yann et Madison proposent de la restauration rapide faite maison avec des produits locaux à consommer sur place ou à emporter. Professionnels depuis bientôt une dizaine d’années, ils arrivent des stations de ski de Haute-Savoie où ils œuvraient l’été comme l’hiver en restauration, Yann en cuisine, Madison en salle.

Le hasard d’une visite chez des amis a amené ce jeune couple en Viadène, à Saint-Amans, et leur choix de s’arrêter avec leurs deux enfants dans le village s’est imposé.

"Nous sommes tombés amoureux de cette contrée avec une forte envie de s’y poser. L’authenticité loin de la turbulence". En même temps, ils réalisent leur rêve avec l’ouverture de leur propre petit établissement, un snack ouvert tous les jours : midi et soir de 12 h à 14 h 30 et de 18 h 30 à 22 h : lundi, mercredi, vendredi, samedi. Fermé le mardi midi, le jeudi soir et à 21 h le dimanche soir. L’ensemble du village leur souhaite une belle réussite.