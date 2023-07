Laissac-Sévérac l'Église. Le collège Sacré-Cœur s’ouvre à l’international

Avec l’enseignement de l’espagnol en 2e langue vivante dès la sixième, l’ouverture à l’international est l’un des piliers du collège Sacré-Cœur.

Dans la dynamique de la tutelle Salésienne et avec plusieurs établissements faisant également partie de la grande famille des maisons Don Bosco, le collège a pu entrer dans le consortium crée pour obtenir l’accréditation Erasmus plus, si difficile à décrocher pour les petits établissements.

Ce sont donc, cette année, seize collégiens qui ont pu bénéficier de cette bourse et ainsi se rendre à Santander en Espagne dans le cadre d’un échange avec un collège Salésien espagnol du 27 mars au 1er avril.

Les correspondants espagnols ont ensuite été reçus en France dans les familles du 8 au 15 mai. Ce fut l’occasion, pour les élèves et les parents du collège de faire une petite fête où les jeunes Espagnols ont pu se familiariser avec la gastronomie locale.

Ces rencontres, outre l’objectif linguistique évident, avaient aussi pour thème : la découverte de la faune et plus particulièrement des oiseaux, dans les régions visitées.

Durant leur voyage, les élèves du collège ont pu mesurer l’influence d’un climat littoral à Santander par rapport à celui de moyenne montagne en Aveyron. Les espèces d’oiseaux ne sont pas les mêmes : le seul point commun étant la présence de vautours.

Pendant leur séjour en France, les participants au projet Erasmus ont assemblé des nichoirs, déjà conceptualisés lors du voyage en Espagne, grâce au soutien des élèves de menuiserie du Sacré-Cœur de St-Chély-d’Apcher : une partie de ces nichoirs sera installée à Laissac dans le cadre de l’accréditation "refuge LPO" et l’autre moitié repartira à Santander pour protéger leur faune.

Les visites culturelles furent denses et passionnantes de part et d’autre, et bien entendu principalement en lien avec le thème : le parc naturel de Cabarceno en Obregon, l’observation de la faune par voie maritime et la visite d’El Capricio, somptueuse villa située à Comillas, chef-d’œuvre de Gaudi dont l’architecture s’inspire de la nature, pour les élèves du Sacré-Cœur tandis que les élèves espagnols découvraient l’Aubrac, la faune du canyon de Bozouls, la cathédrale de Rodez et son clocher.

Le séjour en famille a permis aux participants de pratiquer la langue de manière concrète et d’expérimenter un style de vie familiale différent. Des activités sportives et de détente ont aussi agrémenté ce périple tant côté espagnol que français.

Grâce à la bourse Erasmus et au système d’échange, le séjour à l’étranger s’avère peu onéreux et donc à la portée de toutes les familles.

Ainsi, l’aventure Erasmus se poursuit l’année prochaine puisque 30 bourses viennent d’être accordées : ce qui permettra de continuer l’échange avec l’Espagne, mais également d’en envisager un autre avec un pays européen anglophone. Bien des dépaysements en perspective !