Espalion : la saison estivale bat son plein pour les nouveaux repreneurs de la Cabane d'en bas

La cabane d’en bas (ancien minigolf d’Espalion, devenu bar-restaurant) a repris du service depuis début juillet, à la grande satisfaction des habitués des lieux et des touristes.

Les nouveaux repreneurs, Stéphane et Stéphanie Marie, sont depuis bien longtemps dans la restauration. Après avoir géré entre autres lieux, la brasserie de la place du Marché jusqu’en 2017 et ces dernières années, le "Théron" à Saint-Côme, ils ont racheté "La cabane d’en bas" pour en faire un lieu de restauration et de distraction pour tous.

Cet endroit atypique, emblématique d’Espalion, offre beaucoup d’espace aux clients avec des tables espacées, un terrain de pétanque, des structures gonflables pour les enfants et même une scène récemment installée pour y organiser des soirées musicales.

Convivialité

Les "Steph" ont fait le choix de la convivialité et d’une restauration élaborée à partir de produits italiens de qualité pour les pizzas et s’appuient sur des produits locaux pour le reste de la carte. Pour cela, ils ont beaucoup investi, dont un four à bois immense avec sole rotative pour les pizzas et un barbecue à fonctionnement horizontal ou vertical, équipé une broche capable de recevoir une bête entière (toutes proportions gardées : cochon ou mouton).

Des pizzas italiennes en passant par les grillades, les burgers, les frites à la graisse de bœuf et les salades composées, petits et grands y trouveront leurs envies du jour ! Et tout est fait maison. Une dizaine d’employés entourent les "Steph" pour assurer le service à partir de 12 h jusqu’à tard le soir, du lundi au dimanche et ce, pour toute la saison estivale.

Boissons, gaufres et glaces sont proposées à toute heure de la journée ainsi que des planches pour deux. Des repas de groupe avec, pour exemple, bête à la broche ou paella géante, peuvent également être organisés sur commande. Dans tous les cas et pour ceux qui ne connaîtraient pas encore les "Steph", ils n’ont pas peur des défis. Alors, ne pas hésiter à les solliciter pour toute demande particulière ! Avis également aux musiciens qui souhaiteraient se produire sur leur scène : ils sont les bienvenus !

Pour les trouver et les contacter :

La Cabane d’en Bas, 22, avenue Pierre-Monteil (en face de la piscine municipale).

Téléphone : 05 65 66 94 17. Courriel : stephanie.marie12@sfr.fr Facebook : www.facebook.com/LaCabaneEspalion/