Le Nayrac. Un échange essentiel entre la municipalité et les associations

C’est devenu une tradition : la rencontre estivale des associations et des élus a eu lieu au début du mois d’août en présence de nos amis de l’Amicale des enfants du Nayrac à Paris. Comme le rappelle Jean-Louis Raynaldy, "C’est l’occasion de faire le point sur nos activités respectives, mais aussi et surtout pour renforcer les liens qui nous unissent. Votre participation est essentielle et votre engagement et votre dévouement contribuent largement au dynamisme de notre commune".

Il présentait ensuite certains projets qui sont à l’étude actuellement : la rénovation du presbytère avec 3 logements et deux salles de réunion, la couverture d’une partie du stade, la réalisation d’une fresque murale à l’école, la construction de six maisons en location/accession, le cheminement piétonnier route de Laguiole, la poursuite de la modernisation de l’éclairage public. La parole était ensuite laissée aux responsables d’associations qui donnaient des informations sur leurs activités. Toutes étaient unanimes pour remercier la municipalité pour son aide financière ou/et matérielle. Franck Bessoli, président de l’Amicale revenait sur les manifestations de l’année et se félicitait d’être à la tête de ce groupe qui existe encore, contrairement à de nombreuses amicales qui disparaissent. Il se disait prêt à aider les associations du Nayrac, dans la mesure des moyens existants.

La soirée se poursuivait autour d’un buffet bien garni et de boissons offertes par la municipalité, tout en poursuivant les conversations et en se félicitant de se retrouver pour ce moment de convivialité.