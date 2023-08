Balade musicale à Montrozier

Pour la troisième année consécutive ce rendez-vous musical était très attendu.

A partir de 18 h 30, ce sont près de 150 personnes passionnées d’ambiance musicale qui se sont promenées dans les rues du village jusqu’au pont de Montrozier par une fraîcheur humide peu commune pour la saison.

Les mélodies de danses viennoises, de tangos fous, de musiques envoûtantes s’enveloppaient autour de chacun pour s’envoler dans les airs laissant une traînée musicale dans les rues du village. C’est dans l’église de Montrozier que le concert s’est installé pour continuer un festival d’ambiance envoûtant. Sur des airs de Django Reinhardt, des musiques, des folklores, des inspirations amérindiennes, résonnaient sous la voûte de l’église. Les artistes ont donné tout leur talent en présence de l’auteur Frédéric Borsarelo, ancien professeur des violonistes. Le maire Laurent Gaffard et nombreux de ses conseillers étaient présents à ce concert.

Merci à tous les partenaires, bénévoles et notamment Brigitte Abrieux et Alain Leloup qui participent pleinement au succès de cet évènement.Merci aussi à la Communauté de communes Comtal Lot et Truyère, et à l’Association Aïda.