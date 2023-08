Le Nayrac. Le deuxième marché nocturne a attiré la foule

Pour le deuxième marché nocturne de l’été, l’Espace Costes a été très vite investi par des amateurs de produits locaux désireux de partager un repas en compagnie de leurs amis. Les producteurs présents accueillaient leurs clients avec le sourire et étaient heureux de faire découvrir leurs spécialités : charcuteries, fromages de chèvre, aligot, truffade, pavés de bœuf… le tout accompagné de vins d’Estaing ou de boissons servies par le Foyer Rural. L’APE proposait des glaces d’un artisan local, des farçous, des crêpes et avait du mal à satisfaire toutes les envies. Jérôme, le coutelier et Sabine, la tapissière, présentaient leurs réalisations et donnaient des renseignements sur leur savoir-faire.

Les musiciens du Nayrac animaient la soirée suivis de Fred Bonnet et sa chanteuse Lydie qui ajoutaient un air de fête à cette rencontre.