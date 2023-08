Feux de forêt en Aveyron : le ministère de l'Intérieur débloque plus d'un million d'euros !

Particulièrement touché par les incendies en 2022, le département vient de recevoir une grande aide de l'Etat.

Dans un communiqué de presse ce jeudi 24 août, l'Etat annonce qu'il vient d'allouer 1,2 million d'euros (1 207 500€ précisément) au Service départemental d'incendie et de secours de l'Aveyron (Sdis 12).

L'achat de 11 véhicules de lutte contre les incendies

Une annonce surprenante de par l'ampleur de la subvention, presque inespérée... Cet argent doit permettre aux soldats du feu d'acheter 11 véhicules de lutte contre les incendies.

Une réponse aux incendies de 2022

Et si cet été n'aura pas été particulièrement animé sur le front des incendies sur notre territoire, l'aide allouée par l'Etat vient après une année précédente particulièrement ravageuse, avec notamment l'incendie géant de Mostuéjouls.

"La saison des feux de forêts 2022 a démontré que l’ensemble du territoire national pouvait être touché par des feux d’une très grande intensité. Pour faire face aux conséquences du changement climatique et à l’évolution des incendies, le Président de la République a annoncé, le 28 octobre 2022, la mise à disposition des Services d’incendie et de secours d’un fonds de 150 millions d’euros dans le cadre des pactes capacitaires", explique le communiqué de la préfecture de l'Aveyron.

Plus de 1100 acquisitions au plan national

Et de reprendre : "Ce dispositif a pour vocation de permettre l’acquisition de moyens de lutte contre les feux de forêt ou de détection des départs de feu. Ce sont plus de 1 100 véhicules de lutte contre les feux de forêts qui vont être acquis au plan national, avec ce fonds de soutien. Pour permettre une attribution équitable de ces fonds, le ministre de l’Intérieur et des Outre-mer a mis en place une procédure de concertation de l’ensemble des présidents de département".

"Ainsi, tous les départements qui ont souhaité réaliser un effort d’investissement vont pouvoir bénéficier d’un taux d’aide de minimum 50 % des investissements. Au regard des investissements demandés, le Service départemental d’incendie et de secours de l’Aveyron va bénéficier d’une subvention de 1 207 500 euros, ce qui permettra l’achat de 11 véhicules de lutte contre les feux de forêt".

Financement du Sdis

Pour rappel, les Sdis sont financés, pour leur fonctionnement et leur investissement par les collectivités (communes, communautés de communes parfois et Département). En Aveyron, le Département assume 53 % des

dépenses et le bloc communal le reste.

La collectivité s'est félicitée de l'annonce dans un communiqué ce jeudi soir : "Aujourd'hui, l'annonce de la décision de l'Etat de doter l'Aveyron de 1,207 millions d'euros sur les 150 M€ du pacte capacitaire national est une bonne nouvelle, qui souligne la prise en compte des risques nouveaux auxquels notre territoire est soumis, et aussi la reconnaissance de la réactivité et de la pertinence de nos équipes qui ont monté des dossiers argumentaires permettant de décrocher cette aide."

2 millions en tout pour les véhicules

Et d'annoncer que cette aide sera "complétée par un abonnement similaire des collectivités et ainsi, 2,026 millions d'euros de matériels neufs seront acquis. Cette enveloppe financière conséquente viendra s’ajouter aux 5 millions d’euros d’investissement global réalisés annuellement par le Sdis, dont 1 million d’euros, en moyenne, uniquement pour les véhicules."