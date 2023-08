Incendie de Mostuéjouls : un an après le sinistre, quels sont les projets sur le causse ?

Il y a un an, les flammes ravageaient 1 305 hectares de forêt sur les hauteurs de Mostuéjouls. L'heure est aujourd'hui à la réflexion pour les chantiers à mener.

Sur les 1 305 hectares de végétation brûlés par le violent incendie d'il y a un an, sur le causse de Sauveterre, au-dessus de la commune de Mostuéjouls, des aménagements pourraient être mis en place.

Les communes et communautés de communes, en coordination avec le Parc naturel régional (PNR) des grands causses, ont pour projet d'établir un plan de massif. "C'est une stratégie de gestion de la forêt, éclaire Florent Tarrisse, directeur général du PNR. On souhaite en mettre en place le plus possible sur le territoire. À Mostuéjouls, l'incendie a accéléré cette dynamique. La démarche devrait être lancée à la rentrée."

Prévenir les incendies

Le principal volet concernera, évidemment, la prévention des incendies. "C'est un secteur où le risque incendie est très fort, rappelle l'expert, du fait de la densité forestière, du type d'arbres (des résineux, NDLR) et du climat chaud et sec."

Rien n'est acté mais deux pistes devraient être étudiées : la mise en place de points d'eau et la mise en œuvre d'un meilleur maillage des pistes forestières, pour faciliter l'intervention des secours. Lors de l'incendie de l'an dernier, les pompiers ont dû intervenir dans des endroits difficiles d'accès. "Il y a de grandes chances que ces questions soient traitées rapidement", avance Florent Tarrisse. La commune a également le projet d'installer une citerne à eau à côté de la salle des fêtes.

Les réflexions autour de ce plan devraient aborder d'autres sujets, notamment : les activités de loisir, l'exploitation du bois, la biodiversité et l'agropastoralisme, maintenant que les zones brûlées sont à nu. "C'est quelque chose qui existait avant sur la commune, souligne Christine Bedel, la maire de Mostuéjouls. L'incendie a d'ailleurs mis au jour des ruines d'enclos de brebis. Ça aurait du sens."