Montrozier. La tomate, reine de nos jardins

En gastronomie, la tomate est incontournable. Qu’il s’agisse de hors-d’œuvre, de plat principal voire de dessert, on la retrouve dans notre assiette avec grand plaisir.

Et c’est à elle, la "pomme d’or", que sera consacrée à la prochaine "Rencontre en jardin". Rendez-vous à la Gageothèque le mercredi 30 août à 18 h pour aller visiter deux jardins où elle est à l’honneur (à Montrozier, puis à Gages-le-Haut). Sa culture et ses nombreuses variétés n’auront plus de secret pour vous. Les inscriptions, gratuites, sont à faire auprès du bibliothécaire à la médiathèque, ou au 05 65 47 49 98 ou encore à l’adresse gageotheque@orange.fr.