Salles-Curan. Christel et Kévin reprennent le tabac-presse

Christel et Kévin Goubert sont installés en Aveyron depuis un an. C’est après avoir passé des vacances à Prades-de-Salars, qu’ils ont décidé de quitter Nîmes pour s’enraciner en Lévezou, plus précisément à Salles-Curan où ils ont pris un commerce vacant, le tabac-presse de Christine partie vers d’autres horizons.

Responsable d’intérim et professeur des écoles

Quel changement pour eux, plus besoin de courir comme avant : Kévin était responsable régional de huit agences d’intérim, il tiendra le magasin où il a apporté beaucoup de changement, beaucoup de nouveautés.

Christel, professeur de biologie, fera sa rentrée scolaire à Louis Querbes à Rodez. Quant à leurs trois filles, Elyne 9 ans, Lilwen 7 ans et Celya 2 ans, elles sont inscrites dans une des deux écoles de Salles-Curan et vont profiter de la liberté qu’offre la vie à la campagne. Le magasin a changé de nom, il s’appelle "Jeu fait un tabac". En effet, s’il garde le bureau de tabac local / diffuseur de presse, Kévin a élargi l’éventail des rayons, faisant la part belle à toute production locale ou régionale. L’espace librairie-papèterie devient plus important avec possibilité de commander des livres, romans, BD, les produits gourmands, miel, liqueurs, sirop, glaces, chips de l’Aveyron…, les articles de maroquinerie, T-shirts, articles de pêche ont tous trouvé leur place sur les rayonnages, sans oublier les jeux de société qui, tout l’été, ont fait le bonheur des vacanciers qui ont participé aux rencontres ludiques organis"ées par Kévin avec Elodie et Julien du café La Terrasse, rencontres qui ont permis de découvrir une multitude de jeux passionnants pour tous âges et tous niveaux et qui se prolongeront sûrement dans l’année, au rythme d’une par mois pour parents et enfants.

Par leur dynamisme communicatif, Kévin et Christel ont ajouté leur touche de peps au cœur du bourg pour le plaisir des villageois et des vacanciers.