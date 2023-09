Laissac-Sévérac l'Église. Le salon de toilettage "Passion canine" reprend du service

Présente depuis 8 ans sur la commune de Laissac, Charlène, toiletteuse canine, motivée et passionnée par son activité, est heureuse reprendre son poste 17, Place Benjamin Baillaud suite à son congé maternité. Elle remercie ses fidèles clients qui se sont montrés compréhensifs et souhaite la bienvenue aux nouveaux. Elle encourage les personnes désirant toiletter leur compagnon à quatre pattes à pousser la porte de la boutique ou à appeler au 05 65 67 37 52 pour prendre rendez-vous. De nouveaux horaires seront mis en place à partir de septembre : du mardi au vendredi de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 heures à 17 heures, et le samedi de 9 heures à 12 heures.