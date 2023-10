Montrozier. Le club de judo victime de son succès

Le Judo Club a fait sa rentrée et le président Hugues Cavalié est ravi de l’engouement pour son club de judo mais un peu frustré de ne pouvoir satisfaire les demandes. "Nous avons malheureusement dû refuser quelques enfants… nous sommes limités par notre surface de tatamis et les créneaux horaires à notre disposition". Le projet de création d’une salle est à l’étude et le président, soutenu par l’ensemble des licenciés ou parents de licenciés, espère que l’équipe municipale pourra intégrer ce projet dans la nouvelle phase du mandat. Le club connaît une belle dynamique avec l’investissement des parents qui ont répondu présent à la réunion du 18 septembre, mais aussi celle des jeunes judokas très impliqués. Son bureau peut donc s’appuyer sur leur implication pour les projets à venir : entraînement avec l’équipe de France de judo à Espalion, vente des calendriers. Pour la vie du club : aide à la traversée des enfants de la garderie aux cours, gestion des kimonos (qui sont prêtés par le club).

La saison 2023-2024 s’annonce déjà très prometteuse.