Football : Onet pour rebondir chez la lanterne rouge

Samedi 7 octobre (19 heures), les Castonétois se déplacent dans les Landes, sur la pelouse de Saint-Paul-lès-Dax, pour tenter de relever la tête à l'occasion de la 5e journée de National 3, après leurs deux revers consécutifs, en championnat et en Coupe de France.

Après deux défaites consécutives à domicile, en championnat (contre Argelès, 0-2) et en coupe de France (contre Muret, 1-2), les Castonétois se déplacent à Saint-Paul-Lès-Dax, la lanterne rouge, samedi 7 octobre (19 heures). Un seul point sépare les Aveyronnais (8es) et les Landais (14es). Mais cette rencontre revêt déjà de l’importance. Les jaune et bleu se doivent de rebondir après n’avoir glané qu’un seul point sur les deux dernières rencontres successives à la maison.

Dans le dur après ces deux revers, Yoan Boscus et les siens seraient bien inspirés d’aller décrocher un, si ce ne sont trois, points dans les Landes. Pour l’occasion, les joueurs du président Luban ont rejoint Orthez, hier soir, afin d’y passer la nuit et de rallier Dax pour la rencontre.

Le grand retour de Ruffaut

C’est l’heure du grand retour pour l’ex-Ruthénois Pierre Ruffaut, désormais requalifié comme amateur. Une rentrée qui ne sera pas un moindre mal pour le coach Boscus et l’OCF à l’heure où ces derniers ont éprouvé des difficultés lors des cent quatre-vingts dernières minutes face à des adversaires leur ayant laissé la possession du ballon.

Côté effectif, Lacabane est suspendu après le carton rouge reçu samedi dernier face à Muret. Tandis que Cueye, Moalic, Vinicius (choix) et Daurenjou, Lacroix et Soulatges (blessés) ne seront pas présents. Le jeune Léo Fournier (ex-Ouest Aveyron), qui a rejoint le club cet été, effectuera sa première dans le groupe N3.

Le groupe : Dahak, Mohimont – Bonnefous, Legroux, Ritas, Schaab – Bobek, Deplace, Durand, Malrieu, Ruffaut – Ahammout, Brunet, Fournier, Prunera, Ricci.