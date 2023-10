Marché des pays de l'Aveyron à Bercy : pour Philippe Picou, "une belle réussite" !

Le rendez-vous aveyronnais de la capitale s'est achevé ce dimanche 8 octobre en faisant carton plein. Un premier bilan plus que positif avec 50 000 à 60 000 visiteurs sur les trois jours.

Fatigué mais heureux. Soulagé également. A l'instar des nombreux bénévoles aux couleurs de la fédération des Aveyronnais d'ici et d'ailleurs, présidée par Marilise Miquel, Philippe Picou va bien dormir dans la nuit de dimanche à lundi.

Après les trois jours (très) intenses du marché des pays de l'Aveyron à Bercy, dans le 12e arrondissement de Paris, le directeur de cet événement d'envergure, vitrine très prisée des atouts gastronomiques et artisanaux aveyronnais, a trouvé le repos. Bien mérité.

De retour en 2024 après les J.O

Il a toutefois d'ores et déjà coché les dates du prochain millésime qui s'installera au pied de L'Oustal : du vendredi 11 au dimanche 13 octobre 2024. Pour tirer le feu d'artifice des Jeux olympiques à Paris. Et si le thème était les sportifs originaires de l'Aveyron ou licenciés dans le département qui ont brillé aux JO ? Affaire à suivre...

50 000 à 60 000 visiteurs

En attendant, Philippe Picou s'est posé quelques minutes pour un bilan à chaud. "Une belle réussite !", se réjouit-il. Quels sont les ingrédients du succès populaire et économique de cette manifestation mise sur orbite par Gérard Paloc ? Le chef d'orchestre de ce trait d'union entre le pays et la capitale cite, en vrac : "Une météo exceptionnelle, une offre diversifiée et de qualité, une ambiance unique". Par pudeur, il en a incontestablement oublié un : une organisation sans faille, certes bien rodée, mais qui se remet en question pour servir le meilleur. Ou, plus précisément, accueillir le mieux possible les producteurs et les artisans d'art, mais également les visiteurs. Les quelque 50 000 à 60 000 personnes qui ont fait le déplacement n'ont pas regretté.

"Ce bain de foule est comme une cousinade, lance Philippe Picou. On se posait des questions avec le match de rugby de l'équipe de France vendredi soir (NDLR, qui n'était pas diffusé sur le site) et avec la fermeture de la ligne 14 du métro dimanche". Mais, visiblement, l'appétit et/ou la gourmandise des visiteurs étaient plus forts. Les 8 000 barquettes d'aligot-saucisse vendues durant le week-end sont un indicateur. Le sourire des exposants également.

La fidélité du roquefort Gabriel Coulet

Installé sur les stands 60 et 61, sous l'appellation Fromagerie Les saveurs de la tour, Jean-Pierre Laur est fidèle au marché des pays de l'Aveyron à Bercy depuis deux décennies. Entouré, notamment, par sa femme Véronique et sa fille Constance, âgée de 20 ans, il est propriétaire, avec son cousin Emmanuel, de Gabriel Coulet à Roquefort. Une entreprise familiale créée en 1872 par Guillaume Coulet et dont il est la cinquième génération.

Sur les 15 000 tonnes du marché du "roi des fromages" en 2022, Gabriel Coulet représentait, l'année de ses 150 bougies, 1 700 tonnes. "L'activité et le chiffre d'affaires sont en progression, sert Jean-Pierre Laur, à la tête d'un effectif de 122 salariés. On se développe en se diversifiant avec une activité complémentaire. Nos roqueforts sont présents aussi bien sur les tables des grands chefs à travers tout l'Hexagone que sur celles de "monsieur tout le monde" avec un millier de fromagers livrés en France".

Mais aussi à l'étranger puisque 35 pays sont concernés à l'export. Récompensée en 2023 par cinq médailles d'or à Paris et une au concours international de Lyon, l'entreprise Gabriel Coulet a ainsi complété sa gamme avec des briques au piment d'Espelette, à l'ail des ours ou encore à la truffe. Jean-Pierre Laur et ses équipes écrivent un nouveau... tomme !

