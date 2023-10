Nouveau à Villefranche-de-Rouergue : des bons plats venus d'ailleurs et faits maison à découvrir

Marguerite Gamel a ouvert « Cuisine d’ici et d’ailleurs » à Villefranche-de-Rouergue cet été.

Cela faisait 3 ans que Marguerite Gamel projetait de se lancer dans la restauration. Un projet mûrement réfléchi qu’elle a concrétisé depuis le 1er août au 27, rue Marcellin-Fabre sous l’enseigne « Cuisine d’ici et d’ailleurs ».

C’est à Martiel, village d’origine de son époux retraité de l’enseignement que le couple pose définitivement ses valises il y a 8 ans, après de longues années passées à l’étranger particulièrement en Afrique. « J’ai toujours aimé cuisiner », explique Marguerite. « Alors quand les enfants ont pris leur envol, je me suis lancée après une formation HACCP sur l’hygiène alimentaire et sur la gestion d’entreprise. Je suis très contente de faire quelque chose qui me plaît tout en étant indépendante et d’allier l’utile et l’agréable, ma passion et le contact avec les autres ! »

Cuisine parfumée

À ses côtés, officie Ségolène Beauverger, arrivée il y a un an avec son mari et leurs enfants à Villefranche à la suite d’un coup de cœur pour la Bastide. Toutes deux affirment être heureuses de participer à la redynamisation du centre-ville.

De ses racines sénégalaises, Marguerite a gardé le goût d’une cuisine parfumée mais son répertoire culinaire s’est aussi enrichi de ses nombreux voyages. Ce qu’elle aime par-dessus tout, ce sont les épices (gingembre, curcuma...) qu’elle agrémente dans des plats aux saveurs relevées (mais pas piquants) et qu’elle change tous les jours. À sa carte, tartes salées, couscous, tajine, poulet yassa, colombo de poisson, lasagnes aux fruits de mer, rougail saucisse, moussaka… mais aussi de la cuisine aveyronnaise et des desserts simples comme des mousses au chocolat ou des panna cota. La liste n’est pas exhaustive.

Une cuisine savoureuse et généreuse à découvrir qui émoustille les papilles et qui fait voyager ! Les plats sont à emporter mais on peut aussi manger sur place en toute convivialité. Marguerite travaille également sur commande pour des groupes ou des associations.

Ouverture du mercredi au samedi de 10 h 00 à 14 h 30 et de 17 h 00 à 20 h. Le jeudi de 9 h 00 à 14 h 30 et de 17 h à 20 h 00.Contact : 07 69 98 77 59.