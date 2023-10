Montbazens. Une journée dédiée au livre jeunesse

Samedi 21 octobre, de 10 heures à 17 heures, le Moulin de la culture et le Centre social du plateau de Montbazens invitent les curieux à participer à la Journée du Livre Jeunesse qui se déroulera au Moulin de la Culture.

Pour l’occasion, l’auteure-illustratrice Anaïs Massini sera accueillie le matin pour des ateliers. Elle a notamment écrit "Les ailes d’Anna".

De son côté, la Compagnie Trucs en Scope présentera sa Roulotte à images toute l’après-midi.

Au programme

De 10 h à 11 h 30 : atelier parents-enfants avec Anaïs Massini (5 ans et plus, sur inscription) ; de 11 h 30 à 12 h 30 : rencontre, échanges et dédicaces avec Anaïs Massini ; de 12 h 30 à 14 heures : auberge espagnole ; de 14 heures à 15 heures : lecture de contes (tout public) ; de15 heures à 16 heures : atelier créatif enfants (oiseaux en pastel) (5 ans et plus, sur inscription) ; de16 heures à 17 heures : atelier d’écriture (sans le "o") (ouvert à tous).