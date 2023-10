Onet-le-Château. L’aventure Aviva prend une autre dimension pour Pierre Coufinhal

Ce jeudi, beaucoup de monde s’était donné rendez-vous pour un moment de découverte et de convivialité autour de Pierre, Laure et Romain.

Il y avait beaucoup de monde ce jeudi pour l’inauguration du nouveau magasin Aviva à l’Estréniol, le directeur fondateur de la marque Aviva, de nombreux franchisés, tout autant de particuliers, mais aussi des promoteurs, des acteurs économiques aveyronnais et des élus : "Autant de belles rencontres pour poursuivre l’aventure avec nous. On est parti de loin, d’abord sur Onet-le-Château au début en 2017, puis sur La Primaube, avec des hauts et des bas, mais là, nous sommes désormais dans la cour des grands et le démarrage ici, est vraiment prometteur, on est sur un petit nuage : on a un plaisir évident à accueillir les gens, les clients et réciproquement. En fait, on a plaisir à travailler, car avec Laure et Romain, c’est une histoire de passionnés". Au-delà des cuisines Aviva, une marque connue et reconnue au niveau national, côté carrelage et salles de bains, Pierre Coufinhal est le concessionnaire exclusif de la marque "Italgraniti", qu’il présente dans son showroom Pierre & carrelage "On peut tout faire autour du carrelage, même des têtes de lit ! De plus nous avons les dernières technologies numériques, 3D, réalité virtuelle pour être le plus concret possible, mais aussi pour répondre à toutes les demandes et donc proposer du ‘sur mesure’. L’idée est bien de montrer l’exception des produits que nous proposons, et ce sur une petite surface, un écrin parfait…". C’est ce qui les a d’ailleurs décidés à déménager et à "revenir" sur Onet et cela s’est fait très rapidement puisqu’en 3 mois, ils ont déniché ce super emplacement et un mois et demi plus tard, ils ouvraient au public avec le beau résultat que leurs invités ont pu découvrir ce jeudi et que leurs éloges confirment.

Le magasin est ouvert tous les jours sauf le lundi, un rendez-vous est préférable pour une plus grande disponibilité… Au fait, Aviva veut dire "printemps" en hébreu…