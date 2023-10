Rodez : l’office de tourisme va-t-il trouver sa place à Fenaille où il ouvre ce mardi 24 octobre ?

Après dix années passées sur la place de la Cité, il déménage à nouveau. Cette fois-ci au musée Fenaille.

Demain, l’office de tourisme ouvrira au public dans son nouvel espace. à savoir le musée Fenaille. En une quinzaine d’années, l’office de tourisme aura ainsi déménagé trois fois. Comme si le tourisme ne parvenait pas à véritablement trouver sa place ces dernières années, dans une ville en complète mutation. Et ce, depuis son déménagement de la place Foch, où il est resté de longues années.

En 2001, le président d’alors, Jean Terral, évoquait la nécessité d’un déménagement de cet office "peu accueillant" en raison de sa configuration tout en longueur. Il espérait alors un possible déménagement pour 2005 ! Déménagement qui était envisagé… place de la Cité, dans l’ancien bâtiment de la chambre de commerce. Soit le bâtiment que l’office de tourisme s’apprête à quitter après avoir emménagé à l’intérieur en… mai 2013.

Place Foch, boulevard Denys-Puech, place de la Cité…

Les professionnels du tourisme avaient toutefois quitté la place Foch en janvier 2012, pour occuper temporairement les anciens locaux d’Agglobus, situés non loin du musée Denys-Puech. Un an et demi durant lesquels l’accueil des touristes avait été plutôt compliqué, cet endroit de la ville n’étant pas du tout sur le trajet des touristes. D’ailleurs, avant de finalement poser ses valises sur la place de la Cité, la réflexion avait été nourrie. Car avec la construction du musée Soulages, (dont la première pierre fut posée, petit clin d’œil, le 20 octobre 2013), se dessinait une stratégie de développement touristique. Dans laquelle figurait donc l’office de tourisme.

Le choix de l’installer dans le cœur de la cité, invitant les visiteurs du musée Soulages à déambuler dans le centre ancien avait finalement recueilli les suffrages. À l’inverse du déménagement de celui-ci. En 2021, lors d’une séance du conseil d’agglomération, les élus de la majorité plaidaient pour un déménagement vers… l’avenue Victor-Hugo. La raison les conduisant à vouloir le déménager étant une fréquentation plus important e du site internet de l’office de tourisme que du site physique.

La fréquentation ne cesse de croître

"Quand l’office de tourisme était place Foch, il était tout petit et, en 2007, par exemple, il a accueilli 90 000 visiteurs. Les derniers chiffres de fréquentation pour celui installé place de la Cité fait état de 38 000 visiteurs", lançait Christian Teyssèdre, et cela alors que la fréquentation touristique de la ville ne cesse de croître. Et finalement, c’est donc sur… le musée Fenaille que les élus de l’Agglo ont jeté leur dévolu. Soit à quelques centaines de mètres du désormais "ancien" office de tourisme. À proximité de la mairie et sur la place même où en 2025 devrait s’ouvrir le marché couvert.

Inauguration ce jeudi 26 octobre

Après des travaux de réaménagement de l’accueil, les touristes seront accueillis dès mardi dans ce nouveau lieu. Tandis que l’inauguration, elle, se déroulera jeudi. Reste à savoir si, à l’heure où le tourisme se présente comme une véritable mamelle de l’économie ruthénoise, l’Agglo a trouvé la bonne place pour son centre névralgique. L’occasion est peut-être donnée en tout cas d’asseoir une véritable stratégie sous le regard des statues-ménhirs, les premières à avoir attisé la curiosité des visiteurs. Il y a bien longtemps déjà.