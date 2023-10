Salles-Curan. Le marché du samedi, c’est à l’abri…

Les commerçants du marché hebdomadaire du samedi ont repris leurs quartiers d’hiver sous "la halle", à côté de l’office de tourisme. À l’abri des intempéries, pluie ou neige, les forains apprécient de pouvoir venir vendre leurs produits, protégés du froid, sans craindre les foudres du ciel. Fruits et légumes, fromages, viande et charcuterie, produits maraîchers, plats cuisinés… des commerçants courageux et chaleureux, toujours fidèles au rendez-vous, rien de tel pour prendre plaisir à faire son marché même par mauvais temps. De plus, le parking à proximité permet, lorsqu’on a son panier plein, de rejoindre plus vite sa voiture.