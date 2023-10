Rodez : un nouvel office de tourisme... pour un "nouveau" tourisme

Le nouvel office de tourisme de Rodez agglo a été inauguré hier en présence de nombreux acteurs du tourisme local.

C’est donc une nouvelle page qui s’est tournée ce jeudi avec l’inauguration officielle du "nouvel" office de tourisme, installé désormais au rez-de-chaussée du musée Fenaille. Prémices d’un "nouveau" tourisme ? Possible. En tout cas, hier, l’heure était plus à la projection vers le futur qu’au passé, si ce n’est le clin d’œil adressé par Régine Taussat, présidente de l’Office de tourisme à Rodez agglomération, à l’ancien maire Marc Censi, l’historien Robert Taussat, et la conservatrice Annie Philippon, trois personnalités qui ont fait de ce musée ce qu’il est aujourd’hui. Une perle de l’archéologie et de l’histoire du Rouergue avec notamment ces statues menhirs en vedette. Sans pour autant penser un jour y installer l’Office de tourisme…

"Quelque chose de nouveau et enthousiasmant"

"C’est quelque chose de nouveau et enthousiasmant" s’est réjouit Aurélien Pierre le directeur du musée Fenaille, lors de l’inauguration du "nouvel" OT. Soulignant ainsi la nouveauté de cette organisation dans un musée de France, tout en ne doutant pas de la rapide adaptation des équipes. Équipe de l’Office de tourisme qui, dans les 6 à 8 mois selon les élus, sera entièrement réunie dans le même site après, les travaux réalisés dans une maison jouxtant le musée Fenaille et appelée… la Maison du passé !

"Les activités du tourisme sont en train de muter"

Mais c’est bel et bien vers demain que les discours des différents élus se sont orientés. Comme, ceux du président de l’agglo, Christian Teyssèdre, qui a rappelé devant de nombreux acteurs du tourisme local, le devenir de cette place de la mairie qui accueillera la future halle (imposant au passage à l’Office de tourisme et au musée Fenaille une ambiance de chantier sur la place pendant de nombreux mois dès le début de l’année prochaine).

Il était néanmoins intéressant d’écouter Catherine Sciberras, directrice de l’agence départementale de l’attractivité et du tourisme, invitée pour l’occasion, faire part de son sentiment. "Toutes les activités de tourisme sont en train de muter. Vous pouvez être considéré comme une expérience novatrice", lançait-elle en effet. "On doit ouvrir les portes des Offices de tourisme qui doivent développer la notion d’hospitalité" poursuivait-elle, évoquant l’accueil des étudiants, des saisonniers…

Le palais épiscopal, bientôt nouveau phare touristique

Le tourisme ruthénois pourrait également aborder un nouveau virage avec l’ouverture du palais épiscopal à plus mou moins long terme. "Je ne suis pas dans le secret des plans, mais je crois que le président du Département veut faire quelque chose d’important pour ce palais épiscopal qui sera ouvert au grand public " s’est réjoui Chrsitian Teyssèdre.

Si bien que dans un avenir plus ou moins proche, la cathédrale Notre-Dame, le palais épiscopal, le musée Soulages et le musée Fenaille seront les phares de l’attractivité touristique de la ville. Et l’Office de tourisme, dans un rez-de-chaussée de Fenaille complètement réaménagé et de nouveaux bureaux, en sera sa rampe de lancement.