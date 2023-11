Football, rugby à XIII et à XV, handball, basket-ball, automobile... Retrouvez ci-dessous le programme et, au fur et à mesure, les résultats du week-end de sports des 11 et 12 novembre concernant les Aveyronnais.

SAMEDI 11 NOVEMBRE FOOTBALL - Ligue 2 (14e journée) : Rodez - Guingamp.......en direct ici A lire aussi : Football : les clés du match Rodez-Guingamp - National 3 (8e journée) : Onet - Bordeaux II......1-1 - Régional 2 (6e journée) : Cahors - Rodez III...0-0 Capdenac-Figeac - Saint-Sulpice......18 heures Sources Aveyron - Druelle.......18 heures Comtal - Mende II.......20 heures - Régional 3 (6e journée) : Saint-Affrique - Montpellier Atlas Paillade.....18 heures Luc-Primaube - Gaillac.....18 heures Lacapelle-Marival - Le Monastère......19 heures Balma II - Montbazens-Rignac.....20 heures Albi Marssac II - Onet II......20h30 Castanet III - Ségala Rieupeyroux.......20h30 - Départemental 1 (8e journée) : Ouest Aveyron - Salles-Curan-Curan.....19 heures Druelle II - Comtal II......19h30 Bas Rouergue - Lévézou......20 heures Espalion - Saint-Georges-de-Luzençon......remis Saint-Geniez-d'Olt - Aguessac.......20 heures HANDBALL - Nationale 2 masculine (8e journée) : Rodez-Onet - Tardets.....15-14 (mi-temps) - Nationale 3 féminine (7e journée) : Rodez-Onet - Pechbonnieu.....21 heures BASKET-BALL - Nationale 3 masculine (9e journée) : Rognonas - Rodez..... 20 heures Rodez se déplace à Rognonas, samedi 11 novembre. Centre Presse Aveyron - Jean-Louis Bories DIMANCHE 12 NOVEMBRE FOOTBALL - Division 2 féminine (7e journée) : Rodez - Strasbourg......remis - U19 National (11e journée) : Rodez - Toulouse......15 heures - U17 National (11e journée) : Le Rove - Rodez.......15 heures - Régional 1 (6e journée) : Rodez II - Biars-Bretenoux.......15 heures - Régional 3 (6e journée) : Mèze - Millau......15 heures Bassin - Réquista......15 heures Le Buisson - Espoir foot 88......remis RUGBY - Fédérale 2 (7e journée) : Leucate - Lévézou Ségala.....15h15 Millau - Salanque.......15h15 Causse Vézère - Decazeville......15h15 - Fédérale 3 (7e journée) : Rodez - Négrepelisse.......15h15 Saint-Affrique - Vendres-Lespignan.....15h30 RUGBY A XIII - Élite 2 (6e journée) : Villefranche-de-Rouergue - Ille-sur-Têt.....15 heures BASKET-BALL - Nationale 3 féminine (8e journée) : Beaumont - Elan Aveyron......15h30 AUTOMOBILE - Rallye du Pays Rignacois : ES1 Rignac 13,3 km..........8h08