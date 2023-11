Laissac-Sévérac l'Église. Des goûts et des couleurs à l’école Sainte-Angèle

Durant la semaine du goût, les enseignantes de l’école Sainte-Angèle ont choisi de travailler les goûts et les couleurs. Lundi, les élèves ont été amenés à se concentrer sur les fruits orange, mardi, à parler des fruits rouges, bleus ou violets, jeudi à observer les fruits jaunes et verts.

Cela a permis aux enfants de découvrir des fruits exotiques comme la mangue, le fruit de la passion, le kaki, la grenade. Ensuite, ils ont tous préparé la salade de fruits : il a fallu éplucher, puis couper les bananes et les pommes. Pour enfin terminer par une dégustation. Autant dire que ce fut pour tous une agréable et gourmande semaine hautement sympathique faite de partage et de découvertes !