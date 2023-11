Montrozier. Un début de saison plein de bonne humeur à "Gag 0 Gages"

C’est dans la semaine suivant leur assemblée générale que les vingt-cinq comédiens de l’association théâtre "Gag à Gages" ont repris le chemin des planches. Emmenés par leur président André Herreman (Dédé), les 17 jeunes et 8 adultes de la troupe ont fait connaissance avec les nouvelles pièces, écrites comme chaque année par le président lui-même, pièces emplies d’humour et occasionnant rires voire fous rires qui ont fait d’emblée l’unanimité. Trois groupes, composés de 4 et 6 jeunes, se retrouvent chaque mercredi tandis que le quatrième groupe formé de 3 jeunes, puis les 8 adultes répètent tous les vendredis. Rappelons déjà que le spectacle annuel sera présenté le samedi 8 juin 2024.