Salles-Curan. Les pinceaux des Monts et Lacs exposent

En bref

Expo de peinture. C’est un groupe de copines de Curan, de Lagarde, de La Selve, de Salles-Curan ou de Salmiech et sont passionnées par la peinture à l’huile ou à l’acrylique. Elles ont créé, sous la houlette de Laurette Brugier, artiste peintre, le club "Les pinceaux des Monts et Lacs". Elles exposent leurs tableaux jusqu’au 1er décembre à La Maison de ma Région à Rodez. Vernissage mercredi 22 novembre à 18 heures.

Au cinéma cette semaine. "L’abbé Pierre" : vendredi 24 et samedi 25 à 20 h 30 ; samedi 25 et dimanche 26 à 17 heures. Ce nouveau film sur la vie de l’Abbé Pierre se distingue des précédentes versions par un récit plus complet sur la vie de ce grand personnage.

Quine des chasseurs. Le quine des chasseurs aura lieu samedi 2 décembre à 20 h 30 à la salle des fêtes. Une nouvelle fois, de jolis lots seront mis en jeu. Le gibier sera aussi à l’honneur : sanglier, chevreuil, faisans, perdreaux. Et comme d’habitude les chasseurs consacreront une partie au profit du Téléthon.

Sapins Argentés du Lévézou. Sortie cabaret du 9 décembre : suite à la fermeture du cabaret le samedi soir, le départ de la sortie est modifié et aura lieu le matin à 7 h 30, place du foirail. Visite du musée le matin, repas à midi suivi du cabaret. Retour à Salles-Curan vers 20 heures. Renseignements 06 82 68 61 40. Téléthon 2023 : une exposition et vente d’objets et décorations fabriqués au club aura lieu à la mairie (rez-de-chaussée) le 2 décembre (jour de foire) entre 9 heures et 12 heures, et le samedi suivant 9 décembre. Tout public. Bûche de Noël : la rencontre est maintenue au dimanche 17 décembre à la salle des fêtes à partir de 14 h 30. S’inscrire au 06 82 68 61 40 – dernier délai le 11 décembre.