Montant net social : voici pourquoi le montant de la prime d'activité sera réduit en 2024

Inscrit sur chaque bulletin de salaire depuis le 1er juillet 2023, le "montant net social" représentera à partir du 1er janvier 2024 le seul critère que prendra en compte la CAF pour toute demande d'aides sociales. Non sans impact, son mode de calcul réduira le montant de la prime d'activité. Voici pourquoi.

Depuis le 1er juillet 2023, une nouvelle ligne a fait son apparition sur les bulletins de salaire : le "montant net social". Bientôt, il sera le seul élément que prendra en compte la CAF pour toute demande de RSA ou de prime d'activité.

L'objectif de cette nouvelle mesure est de simplifier les démarches nécessaires pour toucher ces aides. Toutefois, à partir du 1er janvier 2024, la prime d'activité va être indirectement réduite à cause du mode de calcul du montant net social.

Comment est calculé le montant net social ?

Dans l'absolu, le mode de calcul de la prime d'activité reste inchangé. La formule déterminant cette aide mensuelle soutenant les petits salaires demeure la même. Elle est estimée en moyenne à 188 € à la fin juin 2023.

Le calcul de la formule est le suivant : montant forfaitaire de 595,25 € + 61% de vos salaires + les bonifications individuelles - toutes les ressources du foyer.

Cependant, celle-ci peut varier d’un foyer à un autre, donnant une aide pouvant aussi bien se compter en dizaines qu’en centaines d’euros.

Ainsi, le montant de la prime d'activité est de 282 € si le salaire est de 1000 €. Il baisse à 227 € si on perçoit 1 389 € mensuellement, à 66 € si on touche 1 800 € mensuellement et à 0 € si le salaire s'élève à 2 000 €, selon Moneyvox, qui s'est appuyé sur le simulateur de la CAF.

Pourquoi le montant de la prime d'activité est-il impacté ?

Éric Gautron, secrétaire confédéral de Force ouvrière en charge de la protection sociale collective, rappelle, dans ce contexte, qu' "avant la mise en place du montant net social, seuls les revenus soumis à l'impôt sur le revenu, les revenus de remplacement, les APL et les pensions alimentaires étaient utilisés par les CAF pour calculer le droit au RSA et à la prime d'activité".

Le "montant net social" élargit cette liste, en y ajoutant la part salariale au financement des tickets-restaurants, l'ensemble des cotisations sociales à la protection sociale complémentaire, la participation des employeurs aux chèques vacances et au financement des services à la personne.

Ce qui a pour effet d'augmenter la somme des revenus déclarés de la CAF et entraîne ainsi une diminution du montant de la prime d'activité.