Pétanque : dans la cour des grands, Espalion reste ambitieux au Trophée des villes

La formation du Nord Aveyron participe au Trophée des villes jusqu’à dimanche 3 décembre à Laon, dans l’Aisne.

Espalion et la pétanque, c’est une sacrée idylle. On connaît évidemment l’International qui n’en finit plus de grandir chaque début août, sur les berges du Lot. Mais à côté de ce qui est considéré par certains comme un tournoi dans le top 3 mondial, la ville et son club de pétanque parviennent aussi à s’exporter. Et c’est notamment le cas cette fin de semaine, à Laon dans l’Aisne, à deux heures au nord-est de Paris, lors du Trophée des villes pour laquelle Espalion et ses joueurs ont été sélectionnés sur dossier.

Quintais, Rocher, Bonetto…

"C’est une compétition nationale au même titre que les Masters de pétanque que l’on peut voir sur les chaînes télé L’Équipe ou Eurosport, explique Robert Costes, le capitaine de l’équipe de quatre en lice depuis jeudi 30 novembre (qualification du tir de précision) et jusqu’à dimanche 3 décembre. Elle est organisée par la société privée Quarterback, affiliée à la fédération, qui organise les plus gros évènements télévisés, certaines parties seront d’ailleurs visibles sur Eurosport. C’est une épreuve hivernale qui réunit cette année 40 équipes, représentant chacune une ville. "

Espalion se frottera donc à des places fortes des boules. Fréjus, Bron, Toulouse. Et des noms prestigieux : Sarrio, Quintais, Rocher, Robineau, Rizzi, Bonetto… Ils sont tous là ou presque. Pour autant, c’est avec une sérieuse ambition que les Aveyronnais se déplacent, eux qui en sont à leur deuxième participation au TDV, un an après celle à Palavas, terminée en quart de finale du tournoi complémentaire. Celle ainsi de se qualifier pour le tournoi principal après la phase de poule jouée aujourd’hui pour goûter aux quarts de finale demain. Il faut dire que c’est une dream team à l’aveyronnaise qu’Espalion présente. Et c’est leur coach Costes qui fait les présentations.

Santos, Théry, Bories et Breton : dream team à l’aveyronnaise

"Samuel Santos, double champion de l’Aveyron en tête à tête, sera notre pointeur. Il a de très belles capacités à l’appoint et à l’envoi. C’est un joueur d’expérience, à 37 ans. " Il sera accompagné de Dorian Théry. "C’est le jeune bombardier aveyronnais qui monte. Premier au classement par points au niveau départemental en 2023, et c’était déjà le cas l’an dernier. Il sera notre tireur principal. "

Et Robert Costes de poursuivre : "Thibaut Bories, deuxième au classement par points, est le "milieu" par excellence, aussi bien capable de pointer que de tirer, il est aussi plusieurs fois champion de l’Aveyron. " Et alors que la compétition oblige les équipes à présenter un jeune joueur de moins de 22 ans, Espalion pensait compter sur Nathan Petit, qui, malgré ses 17 ans, est déjà grand, remportant notamment les masters jeunes. Mais ce dernier s’est cassé la clavicule gauche dans un accident de scooter il y a trois semaines.

Il sera donc remplacé par une autre pépite de la discipline en Aveyron, le joueur de Creissels qui rentre tout juste des championnats du monde en Thaïlande où il a obtenu une médaille de bronze chez les juniors, Noah Breton. "On fait appel à notre remplaçant de luxe, détaille Costes. Il était déjà avec nous l’an passé à Palavas. Noah est aussi multiple champion de l’Aveyron minimes, cadets et juniors ; vice-champion d’Europe aussi."