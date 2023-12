Le Nayrac. L’Arma sur le front des courses automobiles

L’assemblée générale de l’Arma (Amis des rallyes et des mécaniques anciennes) s’est tenue au café-tabac Chez Marlène.

Le président Renaud Metzger a accueilli tous les participants et a remercié les bénévoles pour leur implication dans les activités de l’association.

L’Arma a participé à plusieurs manifestations : tractofolies en juin, une première expérience encourageante et qui pourrait être renouvelée tous les deux ans en alternance avec le rassemblement des Vielles bielles. Rallye du Rouergue avec le passage à la bosse de Crussac accueille des spectateurs, gestion des parkings, point de restauration et buvette. Fête de la Saint-Etienne et journée des amicales, sortie à Clermont-Ferrand pour les bénévoles avec visite du musée Michelin et vieilles voitures à Brassac-les-Mines. Le trésorier Francis Mazenc a présenté les finances de l’association qui sont saines et qui ont été approuvées à l’unanimité. Des projets ont été présentés : la sortie des voitures de prestige en juin 2024, un concours de tarot au profit du Téléthon, l’accueil du rallye du Rouergue, l’animation de la Saint-Etienne, la sortie pour les bénévoles. Des remerciements ont été adressés aux propriétaires des terrains pour les parkings lors du Rallye du Rouergue, à ceux qui ont aidé à la mise en place des bottes de paille et qui ont fourni l’eau et l’électricité pour les Tractofolies, à la mairie qui permet d’imprimer tous les documents nécessaires au bon fonctionnement de l’association. Le bureau a été renouvelé : Renaud Metzger, président, Paul Oustry, vice-président, Francis Mazenc, trésorier, Arnaud Tufféry, trésorier adjoint, Isabelle Brégou, secrétaire, Agnès Vejux, secrétaire adjointe. L’assemblée s’est terminée par le verre de l’amitié offert par l’association.