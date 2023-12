Le coutelier Benoît Salesses se plante en plein cœur de Saint-Amans-des-Cots

Il exerce son métier comme une passion depuis 20 ans.

Benoît Salesses, artisan coutelier et créateur depuis 20 ans, à ouvert sa "Coutellerie de la Draille" au 23 de la rue principale, avec son atelier de fabrication et d’exposition-vente. Chacun peut y découvrir ses créations ou exprimer ses souhaits pour un couteau personnalisé. On pourra aussi le retrouver sur le marché de Noël, place de l’église et de la croix, dimanche 24 décembre, de 9 heures à 13 heures.

On ne présente plus Benoît Salesses. Formé avec les Compagnons du devoir, il a exercé le métier de menuisier avec comme passion les couteaux pliants et leur mécanisme. Chacun de ses couteaux reflète la simplicité et émerveille par la qualité et la précision de leur assemblage.

La diversité des matériaux du manche : bois d’ébène, genévrier, buis, chêne de barrique croûte ou cœur, bouleau de Finlande, pointe de corne noire, et autres ont tous une construction solide et soignée. La qualité du travail des ressorts, avec des motifs de guillochage d’une grande finesse, l’assemblage et le rivetage des plaquettes : le tout reflète la perfection.

Ouvert du mardi au samedi de 9 heures à midi et de 14 heures à 19 heures, ou sur rendez-vous au 06 77 47 47 24.