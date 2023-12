Rodez : l'épineux conflit entre le gérant de Carrefour contact et la mairie est loin d'être réglé

Si le supermarché situé à l'angle de la rue Planard et du boulevard du 122e Régiment d'infanterie à Rodez a réouvert ses portes en février 2022, la situation confrontant le gérant de l'établissement, Nabil M'Zouri, et la Ville, semble loin de son dénouement.

C'est lors d'un "apéro vérité", ce mardi 12 décembre, que cet épineux dossier est revenu sur la table. Le gérant du Carrefour contact de Rodez, Nabil M'Zouri, avait convié en début de soirée ceux souhaitant le soutenir dans son enseigne.

"Nous nous battons depuis un moment, et si je suis aujourd'hui devant vous, c'est pour expliquer "ma vérité", lance-t-il. Une cinquantaine de personnes ont répondu présent, mêlant habitants du quartier et habitués de ce commerce.

Pour la Ville, des procédures "surprenantes" Face à cette situation, la mairie reste prudente, et se réfère aux procédures judiciaires en vigueur. "Sept assignations en justice ont été opérées à l'encontre de la Ville. Cinq ont été déboutées et les deux autres sont en cours", assure-t-on. La municipalité fait également référence au dernier rapport d'expertise, publié cette année, préconisant deux issues, la réparation de l'ensemble du site, dont le parking en surface - ne faisant pas partie du bail entre le locataire et la mairie -, estimés à 2,3 millions d'euros, ou des travaux rénovant seulement le plafond et l'enceinte du bâtiment, sans ce fameux parking, pour 800 000 euros. Une estimation de la perte de marge nette de l'activité commerciale du bailleur était également précisée. "Nous avons trouvé surprenant qu'après ce rapport, dont le juge allait se saisir, une nouvelle procédure ait été intentée le 6 septembre. Cela met l'avancée de ce dossier entre parenthèses", poursuit la Ville. Précisant au passage que des travaux d'ampleurs ne seront réalisés avant le dénouement judiciaire.

Si ce supermarché, situé à l'angle de la rue Planard et du boulevard du 122e Régiment d'infanterie, a pu réouvrir ses portes en février 2022, son activité est tout de même aujourd'hui freinée, et l'espace du commerce seulement partiellement occupé. La faute à l'état du bâtiment, dont le toit - qui était encore il y a peu un parking -, connaît régulièrement des fuites, et dont des morceaux du faux-plafond s'étaient effondrés en janvier 2021, conduisant à une fermeture du site.

"Nous sommes ici pour rechercher des solutions, avance Nabil M'Zouri. Je travaille ici avec ma femme, et cette situation a de grandes répercussions sur l'entreprise et ma famille. Nous n'avons pu conserver cinq salariés, que nous avons dû laisser de côté, et je ne me suis pas versé de salaire pendant neuf mois."

"Les juges n'ont rien à voir là-dedans"

Alors, le responsable pointe du doigt la mairie, propriétaire du bâtiment. "Ce qui me révolte, c'est de me battre contre l'injustice, et des travaux doivent être réalisés !", affirme-t-il. Une cause soutenue par les élus du groupe d'opposition à la mairie Rodez citoyen, présents lors des débats. "Nous demandons au maire et à son adjoint aux travaux de prendre dès le prochain conseil municipal les mesures nécessaires pour que ce bâtiment redevienne étanche et pour refaire le faux plafond afin de permettre à Carrefour contact de reprendre une activité normale", appellent-ils.

Le moment pour son avocate, Maître Olivia Clottes, de prendre le relais. "Il n'y a pas de doutes, les réparations sont à la charge du propriétaire. C'est à lui de décider l'exécution de ces travaux, les juges et les magistrats n'ont rien à voir là-dedans."

Il faut dire que cette situation se retrouve depuis plusieurs années autour d'un carrefour... juridique. De nombreuses procédures opposant le gérant à la Ville, dont la première a été intentée par Nabil M'Zouri à la suite de l'écroulement. Deux instances sont d'ailleurs toujours en cours, ce qui paralyse la suite des événements, au plus grand désarroi des habitués de ce Carrefour contact.