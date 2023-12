Après Mathilde Quintard au niveau national, une deuxième Millavoise aux commandes des Jeunes chambres économiques d'Occitanie

Chargée de mission Attractivité et accueil de nouvelles populations au Pôle d'Équilibre Territorial et Rural du Syndicat mixte du Lévézou, la millavoise Laura Malaval, 35 ans a été unanimement élue nouvelle présidente de la fédération régionale des Jeunes Chambres Economiques (JCE) Locales d’Occitanie.

C’est une tradition au sein de la Fédération des JCE d’Occitanie comme au sein de chaque Jeune Chambre Economique du local à l’international, chaque année un nouveau membre préside l’association régionale.

Et si au niveau national, l’année sera résolument aveyronnaise avec l’élection d'une autre Millavoise d'origine mais installé désormais à Saint-Félix-de-Lunel, Mathilde Quintard, présidente élue 2024 de la Jeune Chambre Economique Française (JCEF), elle le sera aussi à l’échelle de l’Occitanie.

En effet, Laura Malaval vient de prendre la présidence de la Fédération régionale des JCE et animera en 2024, aux côtés des administrateurs élus de son bureau, le maillage des 11 organisations locales implantés sur la Région Occitanie/Pyrénées-Méditerranée.

La Millavoise de 35 ans succède à la Biterroise Hélène Carles, présidente 2023 de la fédération occitane, et adhérente de la JCE de Béziers Piémonts-Littoral, qui occupera en 2024 la fonction de "Past-présidente".

"La Jeune Chambre n’est pas qu’une simple association, c’est une école d’engagement, de passion et de surpassement de soi. Une école où le collectif s’appuie sur les expériences du passé pour créer le monde de demain. La mobilisation de chaque leader citoyen est le cœur de notre mouvement. Au travers de nos adhérents, c’est la flamme de l’Occitanie qui brille", détaille Laura Malaval.

Investie depuis 2013 au sein du mouvement de la Jeune Chambre Economique française, Laura Malaval, deux fois Présidente de la JCE de Millau, poste qu’elle occupait en 2023, pilotera l’année prochaine l’organisation de 5 événements régionaux répartis sur Millau, Narbonne, Saint-Laurent-du-Lévézou, Montpellier et Sète.

Elle accompagnera également les 11 organisations occitanes dans leur développement et la montée en compétences de leurs adhérents, en particulier par la formation pour révéler des leaders citoyens aux profils toujours plus diversifiés, et par l’action pour contribuer durablement à la dynamique de nos territoires.