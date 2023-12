Loi immigration : l'extrême-droite revendique sa victoire "idéologique" et annonce qu'elle votera le texte

Le RN a totalement retourné sa veste en annonçant que le parti votera le texte de la loi immigration, revendiquant même "une victoire idéologique".

Un accord a été trouvé mardi 19 décembre 2023 en commission mixte paritaire sur le projet de loi du gouvernement sur l'immigration, ont déclaré à Reuters des sources au sein de la CMP. Cet accord ouvre la voie à un vote sur le texte par les deux chambres du Parlement dans la soirée.

Cette version est très proche de celle qui avait été profondément durcie par le Sénat. Ce texte porté par la majorité présidentielle sonne pourtant comme une victoire de l'extrême-droite, le RN a déclaré qu'elle votera en faveur du texte. "On peut se réjouir d'une avancée idéologique, d'une victoire idéologique même du Rassemblement national", a déclaré Marine Le Pen, présidente du groupe RN à l'Assemblée nationale.

La droite dure menée par Eric Ciotti (LR) jubile également. "C'est notre famille politique qui a apporté les inflexions majeures sur un texte qui, au départ, était dangereux pour le pays, inefficace et impuissant".

Place au vote Maintenant que la Comission mixte paritaire est parvenue à un accord, le texte sera de nouveau soumis au vote du Sénat à 19h puis à celui de l'Assemblée nationale à 21h.

Le gouvernement tente de se décoller de l'extrême-droite

Du côté de la majorité présidentielle, on essaye de prendre ses distances avec le revirement de l'extrême-droite, qui avait voté la motion de rejet aux côtés de LFI ces derniers jours. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a déclaré : "je vois Madame Le Pen qui désormais serait contorsionniste de métier. Les deux sénateurs RN ont voté contre le texte du Sénat. Le texte d'aujourd'hui est beaucoup moins dur, car sur les 15 articles il y a eu soit des suppressions soit des modifications. Et il y a toujours la mesure de régularisation. Madame Le Pen court comme le coq de Chantecler qui essaye de faire croire qu'elle fait lever le soleil. Madame Le Pen court et court et n'arrive pas à justifier son revirement"

La Première ministre Elisabeth Borne a dit rejeter les accusations "d'amalgame" avec l'extrême droite lors des questions au gouvernement.

Loi immigration : "Avec la majorité, avec tous les députés constructifs, avec votre groupe, nous voulons un texte solide, un texte efficace, un texte juste", répond @Elisabeth_Borne.#DirectAN #QAG #PJLimmigration pic.twitter.com/OM9gE01eSX — LCP (@LCP) December 19, 2023

Coup de massue pour la gauche

À l’inverse, les élus de gauche n'ont pas eu de mots assez durs pour ce compromis, parlant de "débâcle morale" ou encore de "collusion avec les thèses de l'extrême droite", le projet de loi entérinant selon eux le principe de "préférence nationale" défendu de longue date par le RN et avant lui le Front national.