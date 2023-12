Olemps. L’AFR ne s’occupera plus de la crèche à la rentrée de septembre

C’est certainement la dernière phrase prononcée par le président de l’Association Familles Rurales, Cédric Leroux, en clôture de son assemblée générale, que retiendront les participants : "Familles rurales ne gérera plus la crèche après août 2024". En cause la mésentente avec la mairie et la baisse des subventions de cette dernière d’année en année. Qui reprendra la gestion de L’enfant do, une structure créée par l’AFR il y a 35 ans ainsi qu’a tenu à le rappeler Renée Galtier, une "pionnière" qui, depuis le public a fait part de son émotion.

La crèche c’est 28 places, 72 enfants accueillis par 12 professionnelles et 56 738 heures facturées.

La micro-crèche, quant à elle, propose 10 places, 19 enfants accueillis par 4 professionnelles et 22 099 heures facturées.

Les 2 établissements, outre leurs projets pédagogiques, mettent en place de nombreux temps festifs pour les enfants et leurs parents.

Mais l’AFR, qui compte 348 familles adhérentes et 502 bénéficiaires, avec son budget global de 835 458,13 € fait également bénéficier les Olempiens d’activités sportives (randonnée, yoga), culturelles (avec le Centre musical et les 2 troupes de théâtre) et de loisirs (art floral et art créatif).

Indispensable pendant les vacances d’été l’accueil de loisirs permet aux parents qui travaillent de le faire l’esprit tranquille grâce à un encadrement sérieux et dynamique.2 camps sont proposés au mois de juillet alors que la Ruche, Centre de loisirs sans hébergement, est ouvert en juillet et août.

Sur les 2 mois 48 jeunes ont participé aux camps, le Centre ayant pour sa part accueilli 184 participants.

L’association termine l’année 2022 avec un déficit de 22 412,04 € qui sera affecté en report à nouveau.

La cotisation annuelle passe à 26 €.