Montrozier. Les élèves de l’école de Gages en visite à Ecotri !

Les élèves de l’école publique de Gages ont bénéficié dernièrement de l’animation "La grande aventure du tri", le parcours pédagogique du centre de tri de Millau proposé par le Sydom Aveyron.

Fabienne Viguier, directrice de l’établissement, sensible aux bons gestes de tri souhaitait que les élèves puissent bénéficier de cette animation avec les animateurs déchets et environnement du Sydom.

Lors de cette visite les élèves ont pu accéder aux trois espaces ludiques permettant d’aborder les différents modes de consommation et leur impact sur l’environnement, avec pour objectifs de mieux trier et de réduire les quantités de déchets produits. La visite au sein du process industriel a permis aux élèves de découvrir les équipements et les machines ainsi que la cabine de tri où les valoristes assurent le contrôle qualité.

Tous ensemble, poursuivons les bons gestes au quotidien !