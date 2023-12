2023 en Aveyron : accidents mortels en sports mécaniques, le renouveau du Roc handball, une année de records en quilles de huit

Escrime, quilles de huit, sports mécaniques, basket-ball.... Un condensé de faits marquants de l'année sportive aveyronnaise.

Sports mécaniques : avec deux accidents mortels, une année noire

Les sports mécaniques aveyronnais ont vécu une année noire. En quelques mois, deux personnes ont perdu la vie lors de deux épreuves : un concurrent du rallye moto du Dourdou et un commissaire de course du rallye des Cardabelles.

Lancé vendredi 14 juillet, le rallye routier qui gravite autour de Villecomtal a vu un de ses pilotes décéder dans un accident dans la nuit. Le 15 juillet, aux alentours de 1 heure du matin, les secours ont été appelés pour intervenir au niveau de Polissal, sur la commune de Saint-Félix-de-Lunel et n’ont pu que constater le décès du motard de 27 ans, qui avait des attaches aveyronnaises. Après concertation, pilote et direction de course ont décidé de reprendre l’épreuve.

Un choix qui a été également fait trois mois plus tard, lorsqu’un commissaire du rallye des Cardabelles, dans le Sud-Aveyron, a perdu la vie après avoir été percuté par un concurrent lors de la première étape, le 7 octobre. Un drame qui n’est pas le premier sur les sentiers des Cardabelles, après le décès d’un jeune spectateur en 2019, également sur la sortie de route d’une voiture de course.

Escrime : l’Aveyron a perdu sa meilleure chance pour les Jeux

L'épéiste ruthénois Alexandre Bardenet a rejoint Levallois à la rentrée. Centre Presse Aveyron - Jean-Louis Bories

Le département misait gros sur Alexandre Bardenet en vue des Jeux olympiques qui se tiendront à Paris l’été prochain. Et pour cause, l’épéiste licencié à Rodez depuis 2015 était assurément sa plus grande chance de médaille, que ce soit en individuel ou par équipes. Seulement, ce dernier a quitté l’Aveyron et le club du Piton dans la dernière ligne droite, à la rentrée… Ce sera finalement en tant que Levalloisien que Bardenet tentera d’obtenir la plus belle des breloques au Grand palais le 28 juillet.

"Alexandre a reçu une très belle proposition du club de Levallois. On a tenté, mais on ne pouvait clairement pas s’aligner. On a tenté de faire ce qu’on pouvait pour le garder, mais ce n’était pas possible, alors on lui a dit : "Vas-y" !", expliquait à l’époque la présidente ruthénoise, Géraldine Godzik-Vernhes. Celle-ci précisant ne pas avoir reçu d’aide financière de la part de Rodez agglo, ni du Département : "On a fait une demande pour voir s’ils pouvaient nous aider, via notamment un contrat d’image. Mais nous n’avons pas eu de réponse de leur part, même si ce sont des soutiens du club."

De son côté, le principal intéressé a expliqué avoir également pris sa décision à cause du départ de son coach Robin Rieu, pour le pôle France espoirs à Reims : "Son départ a signé le mien, et même si sa progression me fait plaisir, c’était la pierre angulaire au club. Ça a beaucoup pesé dans la balance"

Handball : le renouveau du Roc

Le Roc, aujourd’hui porté par Yohann Ploquin, truste la tête de sa poule de N2. Centre Presse Aveyron - Jean-Louis Bories

Une première moitié d’année extrêmement compliquée. Une seconde pleine de promesses. En 2023, les garçons du Roc sont passés par toutes les émotions. D’abord par les moins réjouissantes, avec une fin d’exercice 22-23 très délicate, marquée par une quatrième place bien loin des objectifs initiaux et par la mise à l’écart du groupe senior du coach Raphaël Geslan en avril, après un mois et demi d’omerta à son sujet, alors qu’il était en arrêt de travail. Puis, Rodez-Onet a retrouvé des couleurs. Et ce, avec l’arrivée de l’entraîneur et ancien gardien de l’équipe de France, Yohann Ploquin, qui a été suivie par des résultats de nouveau très positifs. À la mi-saison, le Roc pointe au premier rang de sa poule de N2 et peut croire à la montée en N1.

À noter que cette année, le changement d’entraîneur chez les hommes de Rodez-Onet n’est pas le seul à noter au club. En effet, après avoir occupé le banc des deux équipes fanions ruthénos-castonétoises depuis 2012, Milenko Kojic a cédé sa place sur le banc des Rocettes à l’historique Karyne Albouy à l’intersaison. Avant de rebondir à Espalion, en Prénationale.

Basket-ball : d’un maintien facile à une saison cauchemardesque pour l’Élan

Après les galères de 2022 et le repêchage à la dernière seconde, l’Élan Aveyron basket-ball a géré sans problème sa fin de saison 2022-2023. Le 19 mars, les protégées de Nicolas Flotte ont assuré leur maintien en Nationale 3 en battant Dax 67-59 à deux journées de la fin du championnat. Un luxe quand on se rappelle qu’un an plus tôt, les Aveyronnaises subissaient une relégation administrative à cause du forfait général d’une équipe de leur poule.

Mais après avoir soufflé, les joueuses de l’EAB ont enchaîné avec un début de saison cauchemardesque. Depuis la reprise, elles n’ont pas remporté un seul des onze matches de la phase aller. Et elles pointent à la dernière place du classement.

Et aussi : Rodez joue le haut du classement. Après s’être maintenus en Nationale 3 au printemps, les Ruthénois de Matija Sagadin réalisent un très bon début de saison. Grâce à leurs neuf victoires en phase aller, sur treize rencontres, les sang et or passent la trêve à la deuxième place, à seulement un point du leader Saint-Vallier.

Quilles de huit : une année de records !

L'équipe Bes de Sainte-Geneviève, championne de l'Aveyron en Excellence, avec un record de quilles abattues. Centre Presse Aveyron - Jean-Louis Bories

Si le début de saison de quilles de huit, en avril et en mai, a particulièrement été marqué par le mauvais temps, des performances sont venues illuminer le ciel de la discipline. Le 23 avril, c’est le duo de Rignac-Firmi, d’Alban Mayanobe et Hugo Pécoul-Viguier qui a ouvert le bal en s’adjugeant le record de France en doublettes minimes sur deux parties pour une quille, grâce à leurs 207 quilles abattues dans le quillodrome du Trauc.

Puis le 25 juin, lors de la finale Élite, la quadrette Bes de Sainte-Geneviève a fait coup double : elle a remporté le titre d’Excellence pour la deuxième année d’affilée, et sur son terrain, tout en battant le record de quilles abattues en championnat grâce à leurs 5 090 unités. Et le 16 juillet, la Lucoise Ophélie Volte a aussi signé un succès retentissant en devenant championne de l’Aveyron Ado 18 et en signant le nouveau record de France de la catégorie en quatre parties grâce à ses 216 quilles.

La Lucoise Ophélie Volte, qui a remporté le titre de championne de l'Aveyron Ado 18 avec un record de France ! Centre Presse Aveyron - Margot Pougenq