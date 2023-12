2023 en Aveyron : une terre d'événements sportifs exceptionnels

Habitué du Tour de France, des manches de championnat de France des rallyes et de moto, des compétitions de gymnastique et d'escrime, l'Aveyron a une nouvelle fois été une terre d'événements exceptionnels en 2023.

Trophée fédéral de gymnastique

Plus de 1 300 gymnastes, de tout le pays, étaient à Rodez, mi-mai, pour la finale du Trophée fédéral. Centre Presse - Jean-Louis Bories

Rodez a renoué avec la compétition nationale. Du 12 au 14 mai, l’Amphithéâtre a accueilli la finale du Trophée fédéral de gymnastique artistique féminine (Gaf), cinq ans après avoir vu sa dernière grande compétition : le championnat de France de gymnastique rythmique élite, en 2018. Ce printemps, ce sont plus de 1 300 gymnastes, de 200 clubs différents, qui sont venues chercher un des titres nationaux décernés tout au long du week-end.

Ce rendez-vous s’apparentait à un championnat de France par équipes (de quatre ou cinq gymnastes), dont les performances ont été évaluées sur quatre agrès : le sol, la poutre, les barres asymétriques et le saut. Et en plus des compétitrices, l’événement orchestré par le Gym’club Ruthénois a drainé près de 6 000 personnes sur les trois jours.

Championnat d’Europe de VTT marathon

Après le championnat du monde, c’est le championnat d’Europe de VTT marathon qu’a accueilli li le Roc laissagais. Centre Presse Aveyron - Jean-Louis Bories

"Je crois avoir vécu ma plus belle édition cette année", reconnaissait PierreBoyer, l’organisateur du Roc laissagais, à la fin de la dernière édition, le 11 juin. Après avoir accueilli le championnat de France et du championnat du monde, l’événement aveyronnais a servi de cadre au championnat d’Europe de VTT marathon. "On est les seuls en France à avoir eu les trois compétitions ! C’est exceptionnel", ajoutait-il.

Et en plus d’avoir distribué les tuniques étoilées à Adelheid Morath, chez les femmes, et à Wout Alleman, chez les hommes, le Roc laissagais a une nouvelle fois attiré un grand nombre de passionnés de la petite reine, du VTT marathon au gravel, en passant par l’enduro et les randonnées gourmandes. Sur le week-end des 10 et 11 juin, ce sont 1 485 personnes, enfants comme adultes, qui ont participé aux épreuves. Un record !

Tour de France féminin

Marion Rousse lors du départ de la cinquième étape du Tour de France féminin 2023, à Onet-le-Château. Centre Presse Aveyron - Jean-Louis Bories

L’Aveyron est une terre de vélo, ce n’est pas un secret. Et cet été, le département a ajouté une page dans son histoire cycliste. Un an après avoir vu le peloton international masculin s’élancer de Rodez pour continuer sa route sur la Grande Boucle, la préfecture aveyronnaise a accueilli pour la première fois le Tour de France féminin, à l’occasion de sa deuxième édition.

Les meilleures coureuses mondiales sont arrivées sur le Piton le 26 juillet, au bout de la plus longue étape au programme (177,1 kilomètres), au départ de Cahors. Et c’est la Néerlandaise Yara Kastelijn qui a le mieux dompté la côte Saint-Pierre, signant la première victoire de sa carrière. Le lendemain, le peloton s’est élancé d’Onet-le-Château vers Albi, pour une cinquième étape qui a vu la commune castonétoise accueillir le Tour de France pour la première fois de son histoire.

Championnat de France d’enduro

Fin septembre, ce ne sont pas moins de 14 titres de champion de France qui ont été décernés à Réquista. Centre Presse Aveyron - Jean-Louis Bories

Après avoir organisé plusieurs manches du championnat de France d’enduro, et même du championnat du monde, le Réquista moto sport a remis ça. Les 23 et 24 septembre, le club du Lévézou était aux commandes de l’ultime manche du championnat de France. Une compétition de deux étapes à l’issue de laquelle pas moins de 14 titres nationaux ont été décernés.

Plus de 300 pilotes étaient au départ pour grappiller les dernières unités, qui ont donné un point final aux classements de la saison. Dans la catégorie reine, en Élite 1, c’est Till De Clercq qui a été sacré champion de France, Justine Martel chez les femmes. Et un Aveyronnais est même monté sur la plus haute marche du podium : l’Espalionnais Maxime Cazes a remporté son troisième titre consécutif chez les vétérans !