Emmanuel Macron, Jordan Bardella, Eric Ciotti... les réactions suite à la nomination de Gabriel Attal au poste de Premier ministre

Gabriel Attal a été nommé Premier ministre, ce mardi 9 janvier 2024. De nombreuses réactions ont émaillé cette annonce.

La démission d'Elisabeth Borne avait été accompagnée de multiples réactions. Comme cela pouvait être pressenti, la nomination de Gabriel Attal au poste de Premier ministre n'a pas calmé l'agitation qui anime actuellement la classe politique française.

"Dépassement et audace"

Gabriel Attal a été nommé par Emmanuel Macron. Et ce dernier a dit savoir "pouvoir compter sur votre énergie et votre engagement pour mettre en œuvre le projet de réarmement et de régénération que j’ai annoncé. Dans la fidélité à l’esprit de 2017 : dépassement et audace".

"Travailler ensemble en confiance"

Présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet a adressé tous ses "voeux de succès" au nouveau Premier ministre. "Je sais que nous pourrons travailler ensemble en confiance afin de poursuivre à l’Assemblée nationale les réformes économiques et sociales engagées au service des Français".

"Une opposition responsable et rigoureuse"

Le président des Républicains, Eric Ciotti, a aussi réagi à cette nomination. "Je forme des souhaits sincères de réussite à l'intention du nouveau Premier ministre car nous souhaitons toujours le meilleur à notre pays afin qu'il puisse enfin s'engager sur la voie du redressement", a-t-il affirmé, déclarant que la France "a un besoin d'urgent d'action", et assurant que le parti "s'inscrira dans une opposition responsable et rigoureuse".

Emmanuel Macron a choisi Gabriel Attal pour diriger le Gouvernement.



La France a un besoin urgent d’action : elle a besoin d’une autre méthode.



"La douleur d'une interminable fin de règne"

Bien plus hostile à cette nomination, Jordan Bardella, président du Rassemblement National, a dit d'Emmanuel Macron que, via cette nomination, il "veut se raccrocher à sa popularité sondagière pour atténuer la douleur d’une interminable fin de règne. Il risque plutôt d’emporter dans sa chute l’éphémère ministre de l’Éducation nationale..."

En nommant Gabriel Attal à Matignon, Emmanuel Macron veut se raccrocher à sa popularité sondagière pour atténuer la douleur d’une interminable fin de règne.



"Attal retrouve son poste de porte-parole"

"Attal retrouve son poste de porte-parole. La fonction de premier ministre disparaît", déplore, quant à lui, Jean-Luc Mélenchon. "Le monarque présidentiel gouverne seul avec sa cour. Malheur aux peuples dont les princes sont des enfants."

"Macron se succède donc à lui-même"

Premier secrétaire du Parti socialiste, Olivier Faure y est aussi allé de son tweet. "Emmanuel Macron se succède donc à lui-même", a-t-il écrit, complétant son message avec une citation : "Il faut que tout change pour que rien ne change..."

Emmanuel Macron se succède donc à lui-même.



"J'ai tenu sans trembler le cap fixé par le président"

Sur le parvis de l'hôtel de Matignon, peu après 14 heures 30, Gabriel Attal, qui a dit "emmener avec moi la cause de l'école", a aussi entendu les mots d'Elisabeth Borne, à sa droite. "Je t'adresse tous mes voeux de succès. Tu peux compter sur moi pour t'y aider. Il en va de la réussite de notre pays, et c'est finalement la seule chose qui compte. Tu as la détermination et l'énergie pour mener une équipe", a-t-elle affirmé, assurant avoir "tenu sans trembler le cap fixé par le président".