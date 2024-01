Remaniement : Gabriel Attal nommé Premier ministre ce mardi, il remplace Elisabeth Borne

À la suite de la démission d'Elisabeth Borne, lundi 8 janvier, le poste de Premier ministre était vacant : le remplaçant est désormais connu !

Ça y est ! Matignon a son nouveau locataire. Après la démission d'Elisabeth Borne, le nom de son remplaçant a été dévoilé, ce mardi 9 janvier 2024. C'est Gabriel Attal qui est le nouveau Premier ministre, selon une information de nos confrères de RTL.

34 ans : historique

Né en 1989, Gabriel Attal, âgé de 34 ans, devient donc le plus jeune Premier ministre de la Ve république. Il avait succédé à Pap Ndiaye au poste de Ministre de l'Education nationale et de la Jeunesse, le 20 juillet 2023. Cinq mois et vingt jours plus tard, le natif de Clamart gravit donc un nouvel échelon en prenant place à Matignon.

Successeur d'Elisabeth Borne

Gabriel Attal succède ainsi à Elisabeth Borne, qui a démissionné le lundi 8 janvier 2024. Elle était à la tête du gouvernement pendant un peu plus d'un an et demi : depuis le 16 mai 2022, date à laquelle elle avait pris la place de Jean Castex.