Remaniement : plus jeune Premier ministre, pronostics déjoués, parcours... ce qu’il faut savoir sur Gabriel Attal

Gabriel Attal a été nommé Premier ministre, ce mardi 9 janvier 2024. À seulement 34 ans, il remplace Elisabeth Borne à Matignon.

Le nom du successeur d'Elisabeth Borne a été dévoilé en fin de matinée, ce mardi 9 janvier 2024 : c'est Gabriel Attal qui est le nouveau Premier ministre. Ce qu'il faut savoir sur le nouveau locataire de Matignon.

Plus jeune Premier ministre de la Ve République

Premier point concernant le nouveau chef du gouvernement : à 34 ans, il est le plus jeune à occuper cette fonction à l'échelle de la Ve République. À titre de comparaison, Elisabeth Borne, nommée le 16 mai 2022, avait 61 ans lors de son entrée en poste. Jean Castex, lui, venait de souffler sa 55e bougie en 2020, quand Edouard Philippe en totalisait 46 au compteur, le 15 mai 2017.

Député, porte-parole, ministre...

Gabriel Attal a endossé plusieurs costumes avant d'être propulsé à Matignon. Conseiller municipal de Vannes depuis le 30 mars 2014, il a été député de la 10e circonscription des Hauts-de-Seine entre 2017 et 2018, puis un mois en 2022. Secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, il a été la voix du gouvernement, étant son porte-parole entre juillet 2020 et mai 2022.

Le nouveau locataire de Matignon a enfilé diverses capes de ministres, d'abord délégué chargé des Comptes publics entre mai 2022 et juillet 2023, et enfin, depuis ce même été, celui de l'Education nationale.

Les pronostics déjoués

Si à l'échelle des dernières heures, la nomination de Gabriel Attal semble logique, la tendance durant les premiers jours de 2024 n'orientait pas vraiment vers cette issue. Les noms de Julien Denormandie, ancien ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation, et de Sébastien Lecornu, ministre des Armées, revenaient avec une certaine insistance. Mais c'est finalement celui qui a fait son entrée au gouvernement en octobre 2018, en tant que secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Education nationale et de la Jeunesse, qui a eu les faveurs d'Emmanuel Macron.

Proche du président

Les faveurs d'un Président dont Gabriel Attal est très proche. Et depuis plusieurs années maintenant : en octobre 2017, Le Monde parlait du nouveau Premier ministre comme d'un "sniper" du chef de l'Etat. L'homme de 34 ans, qui est dans les rangs de La République en Marche depuis ses prémices, en 2016, est ainsi un fidèle soldat d'Emmanuel Macron.

Quatrième Premier ministre de Macron

Depuis le début du premier mandat d'Emmanuel Macron en 2017, quatre personnes ont occupé le poste de Premier ministre, Gabriel Attal compris. Édouard Philippe, Jean Castex et donc Elisabeth Borne se sont passé le flambeau, avant qu'il arrive dans les mains du natif de Clamart.

Qui pour le remplacer à l'Education nationale ?

Le remplacement désormais effectué, Gabriel Attal va maintenant devoir composer un gouvernement. Et, surtout, trouver un successeur au poste de ministre de l'Education nationale. Une fonction qu'il occupait depuis tout juste cinq mois et vingt jours : il avait été nommé le 20 juillet 2023 pour remplacer Pap Ndiaye. En moins d'un an, le ministère connaîtra donc, au moins, trois guides différents.