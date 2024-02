Remaniement : François Bayrou refuse d'entrer au gouvernement, qui pour remplacer Amélie Oudéa-Castéra à l'Education ?

Un nouveau nom est pressenti pour remplacer Amélie Oudéa-Castéra au ministère de l'Education nationale.

Les changements au gouvernement se font attendre, et n'ont pas l'air de se passer comme prévu. Le maire de Pau et président du Modem, François Bayrou, a décliné le poste de ministre des Armées. Dans une déclaration à l'Agence France-Presse, il a critiqué le fait que "la défense est le secteur qui, dans la politique française, se porte le mieux à mes yeux". Concluant que "sans accord profond sur la politique à suivre, je ne pouvais pas accepter d'entrer au gouvernement".

François Bayrou était au départ pressenti pour accéder au poste de ministre de l'Education, à la place d'une Amélie Oudéa-Castéra embourbée dans les polémiques et les déclarations maladroites en l'espace d'un mois. Le maire de Pau s'est exprimé sur la question : "il y avait deux domaines qui me paraissaient mériter un engagement plein : le ministère de l'Education, qui connaît aujourd'hui une crise de confiance qui vient de loin et que je croyais que l'on pouvait corriger. Mais de nombreuses discussions m'ont fait conclure à une différence d'approche sur la méthode à suivre qui me paraît rédhibitoire".

Un nouveau nom pressenti à l'Education nationale

Alors qui pour remplacer Amélie Oudéa-Castéra, qui semble plus que jamais sur un siège éjectable ? C'est à présent Nicole Belloubet, âgée de 68 ans et ancienne Garde des Sceaux au sein du gouvernement d'Edouard Philippe de 2017 à 2020, qui pourrait prendre le relais selon plusieurs sources au sein de la majorité.

Nicole Belloubet est une ancienne professeur des universités et docteure en droit publique, elle a également été rectrice des académies de Limoges et de Toulouse entre 1997 et 2005. Elle a aussi siégé temporairement au Conseil constitutionnel.

Les annonces pourraient survenir ce jeudi 8 février 2024.