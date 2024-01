Remaniement ministériel : les piliers restent à leurs postes, un retour surprise, découvrez les premiers noms du nouveau gouvernement

Le nouveau Premier ministre Gabriel Attal a planché ce jeudi 11 janvier sur la composition de son nouveau gouvernement avec le chef de l'Etat Emmanuel Macron. Voici les premiers noms de la nouvelle composition.

Premier travail de tout nouveau Premier ministre, Gabriel Attal, nommé ce mardi 9 janvier, n'a pas dérogé à la règle de composer son nouveau gouvernement, ce jeudi 11 janvier. Après avoir rejoint Emmanuel Macron à l'Elysée dès midi, il en est ressorti vers 15h40 avec les premiers noms des nouveaux ministres.

Darmanin, Le Maire, Lecornu et Dupont-Moretti restent en place

Et les premiers noms ne sont pas nouveaux, selon TF1 : Bruno Le Maire est confirmé au ministère de l'Economie, tout comme Gérald Darmanin au ministère de l'Intérieur et Eric Dupond-Moretti à celui de la Justice. Idem pour le ministre des Armées Sébastien Lecornu qui reste en poste.

Amélie Oudéa-Castéra, qui était ministre de l'Education nationale et de la Jeunesse, hérite d'un portefeuille "élargi" qui comprend l'Éducation nationale et les Sports.

Marc Fesneau, ministre de l'Agriculture, reste à l'Agriculture, tout comme Christophe Béchu à la Transition écologique et de la Cohésion des territoires, Sylvie Retailleau à l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Agnès Pannier-Runacher à la Transition énergétique.

Idem pour Marie Lebec, ministre chargée des relations avec le parlement. Aurore Bergé, ministre des Solidarités et des familles, devient chargée de l'Egalité entre les femmes et les hommes et de la Lutte contre les discriminations.

Le retour de Rachida Dati

Le nom de Rachida Dati avait été avancé en journée pour le poste de ministre de la Culture, qui remplacerait Rida Abdul Malak, très critique sur la position d'Emmanuel Macron dans l'affaire Depardieu. C'est l'ancienne ministre de la Justice de Nicolas Sarkozy elle-même qui a annoncé sa nomination aux élus LR parisiens. Une surprise quand on sait qu'elle n'avait été tendre ni avec Emmanuel Macron, ni avec la République en Marche.

Les nouveaux

L'ancienne députée LR Catherine Vautrin remplace Olivier Dussopt au ministère du Travail, selon TF1.

Stéphane Séjourné, député européen, ancien socialiste devenu conseiller d'Emmanuel Macron, remplace Catherine Colonna au ministère des Affaires étrangères.

Auparavant, Prisca Thevenot, alors secrétaire d'État chargée de la Jeunesse et du Service national universel, a été nommée porte-parole du gouvernement.

Incertitude en revanche sur le ministre du Logement, Patrice Vergriete : son éventuel remplaçant (ou son éventuelle reconduction) qui n'a pas été annoncé ce jeudi soir.

Les secrétaires d'Etat seront eux annoncés ce vendredi 12 janvier.