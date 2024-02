Remaniement : le gouvernement de Gabriel Attal est au complet, découvrez tous les ministres et secrétaires d'Etat qui le composent

Quasiment un mois jour pour jour après la nomination de Gabriel Attal à Matignon, son gouvernement est désormais complet. Le voici.

Mardi 9 janvier 2024. Gabriel Attal succède à Elisabeth Borne et devient le nouveau Premier ministre français. Jeudi 8 février 2024. Son premier gouvernement est enfin complet.

Nicole Belloubet à l'Education

L'un des derniers mouvements de ce mercato politique a donc été officialisé ce jeudi, et il concernait le ministère de l'Education nationale et de la jeunesse. Occupé par Amélie Oudéa-Castéra, également à la tête des Sports et des Jeux olympiques et paralympiques, le siège change de détenteur : place à Nicole Belloubet.

L'ancienne Garde des sceaux, qui a de grandes attaches avec l'Aveyron, devient, par ailleurs, la quatrième ministre de l'Education nationale en l'espace de seulement quelques mois, après Pap Ndiaye, Gabriel Attal et donc Amélie Oudéa-Castéra.

La liste complète

Voici la liste complète et officielle de tous les membres de l'équipe de Gabriel Attal, publiée sur le site du gouvernement vie-publique.fr. En commençant par les ministres :

Bruno Le Maire , ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique ;

, ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique ; Gérald Darmanin , ministre de l'intérieur et des outre-mer ;

, ministre de l'intérieur et des outre-mer ; Catherine Vautrin , ministre du travail, de la santé et des solidarités ;

, ministre du travail, de la santé et des solidarités ; Nicole Belloubet , ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse ;

, ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse ; Marc Fesneau , ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire ;

, ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire ; Rachida Dati , ministre de la culture ;

, ministre de la culture ; Sébastien Lecornu , ministre des armées ;

, ministre des armées ; Eric Dupond-Moretti , garde des Sceaux, ministre de la justice ;

, garde des Sceaux, ministre de la justice ; Stéphane Séjourné , ministre de l'Europe et des affaires étrangères ;

, ministre de l'Europe et des affaires étrangères ; Christophe Béchu , ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires ;

, ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires ; Stanislas Guérini , ministre de la transformation et de la fonction publiques ;

, ministre de la transformation et de la fonction publiques ; Amélie Oudéa-Castéra , ministre des sports et des jeux Olympiques et Paralympiques ;

, ministre des sports et des jeux Olympiques et Paralympiques ; Sylvie Retailleau , ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.

, ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche. Prisca Thevenot , ministre déléguée en charge du renouveau démocratique, porte-parole du Gouvernement ;

, ministre déléguée en charge du renouveau démocratique, porte-parole du Gouvernement ; Marie Lebec , ministre déléguée en charge des relations avec le Parlement ;

, ministre déléguée en charge des relations avec le Parlement ; Aurore Bergé , ministre déléguée en charge de l'égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations.

, ministre déléguée en charge de l'égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations. Roland Lescure , ministre délégué en charge de l'industrie et de l'énergie ;

, ministre délégué en charge de l'industrie et de l'énergie ; Olivia Grégoire , ministre délégué en charge des entreprises, du tourisme et de la consommation ;

, ministre délégué en charge des entreprises, du tourisme et de la consommation ; Thomas Cazenave , ministre délégué en charge des comptes publics.

, ministre délégué en charge des comptes publics. Dominique Faure , ministre déléguée en charge des collectivités territoriales et de la ruralité.

, ministre déléguée en charge des collectivités territoriales et de la ruralité. Marie Guévenoux , ministre déléguée en charge des outre-mer.

, ministre déléguée en charge des outre-mer. Sarah El Haïry , ministre déléguée en charge de l’enfance, de la jeunesse et des familles.

, ministre déléguée en charge de l’enfance, de la jeunesse et des familles. Fadila Khattabi , ministre déléguée en charge des personnes âgées et des personnes handicapées ;

, ministre déléguée en charge des personnes âgées et des personnes handicapées ; Frédéric Valletoux , ministre délégué en charge de la santé et de la prévention.

, ministre délégué en charge de la santé et de la prévention. Agnès Pannier-Runacher , ministre déléguée auprès du ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire

, ministre déléguée auprès du ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire Franck Riester , ministre délégué en charge du commerce extérieur, de l'attractivité, de la francophonie et des Français de l'étranger ;

, ministre délégué en charge du commerce extérieur, de l'attractivité, de la francophonie et des Français de l'étranger ; Jean-Noël Barrot , ministre délégué chargé de l’Europe.

, ministre délégué chargé de l’Europe. Patrice Vergriete , ministre délégué en charge des transports ;

, ministre délégué en charge des transports ; Guillaume Kasbarian, ministre délégué en charge du logement.

Voici désormais les secrétaires d'Etat :