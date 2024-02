Remaniement : Garde des Sceaux, attaches avec l'Aveyron... qui est Nicole Belloubet, nouvelle ministre de l'Education nationale ?

Le jeu des chaises musicales au gouvernement a propulsé un nouveau nom sur le siège de ministre de l'Education nationale : celui de Nicole Belloubet, ce jeudi 8 février 2024.

Le gouvernement de Gabriel Attal, Premier ministre depuis le 9 janvier 2024, affiche complet. Et parmi les rotations enregistrées lors de ce mercato hivernal, celle qui anime (encore) le poste de ministre de l'Education nationale. Nicole Belloubet succède à Amélie Oudéa-Castéra.

Grosses attaches avec l'Aveyron

Nicole Belloubet est née à Paris il y a un peu plus de 68 ans maintenant. Mais les grandes attaches, elle les a avec l'Aveyron. Elle a été présidente de l'université Champollion sur les sites d'Albi, Castres mais aussi de Rodez, jusqu'en 2017.

Et si les années passent, le lien avec le territoire aveyronnais reste intact. Plus particulièrement avec le Ségala et Rieupeyroux, commune dans laquelle elle a une maison. C'est d'ailleurs là qu'elle a passé ses premières heures de 2024, comme le racontaient nos confrères de La Dépêche, début janvier.

De Toulouse à Paris

Rectrice de l'académie de Limoges dès 1997, elle occupe le même poste, mais dans le secteur de la Ville rose, entre 2000 et 2005. Longuement liée à l'étiquette socialiste, Nicole Belloubet a été première adjointe au maire de Toulouse, Pierre Cohen, de 2008 à 2010, avant de devenir première vice-présidente du Conseil régional de Midi-Pyrénées, mené alors par Martin Malvy entre 2010 et 2013. Dans la foulée, elle entre au Conseil constitutionnel, avant de définitivement poser les pieds dans la capitale.

Garde des sceaux

En effet, après l'élection d'Emmanuel Macron en 2017, Nicole Belloubet est nommée Garde des Sceaux dans le gouvernement composé par Edouard Philippe. Un poste qu'elle quittera lorsque l'actuel maire du Havre s'en ira de Matignon, à l'été 2020.

C'est d'ailleurs à l'occasion de cette nomination au ministère de la Justice que Nicole Belloubet quitte ses fonctions de présidente de l'université Champollion. La mère de trois enfants est à la manœuvre lors de la création du Parquet national antiterroriste. Elle fait aussi face, début 2020, à un important mouvement de grève des barreaux contre la réforme des retraites, peu de temps avant l'arrivée de la pandémie de covid-19.

Quatrième visage en moins d'un an rue de Grenelle

Nicole Belloubet, qui fêtera son 69e anniversaire le 15 juin, devient ainsi la quatrième ministre de l'Education nationale en moins d'un an. Pap Ndiaye, en poste depuis mai 2022, avait été remplacé par Gabriel Attal en juillet 2023. Le nouveau Premier ministre est resté rue de Grenelle le temps de quelques mois, avant d'être propulsé à Matignon. Amélie Oudéa-Castéra a donc pris le relais pendant quatre petites semaines, avant que le ministère ne fasse encore l'objet d'un changement.